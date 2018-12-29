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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Окупанти порушили новорічне перемир'я на Донбасі у перший же день

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      Окупанти порушили новорічне перемир'я на Донбасі у перший же день
      Окупанти порушили новорічне перемир'я на Донбасі у перший же день / Фото з відкритих джерел

      У перший день новорічного перемир'я, про яке домовилась Тристороння контактна група, проросійські бойовики 29 грудня відкрили вогонь з гранатометів по позиціях українських бійців біля селища Залізне на Горлівську напрямку.

      Про це йдеться у зведенні штабу ООС в Facebook.

      Читайте також: Бойовики обстріляли свої ж позиції, аби скомпрометувати ЗСУ

      Раніше 24 канал повідомляв, що у четвер, 27 грудня, безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи на відео-конференції домовилася про введення режиму тиші в зоні бойових дій на Донбасі з 29 грудня. У суботу, 29 грудня, він офіційно почав діяти на окупованих територіях.

      Незважаючи на проведення Новорічних та Різдвяних свят в окремих районах Донецької та Луганської областей України, відповідно до домовленостей досягнутих Трьохсторонньою контактною групою щодо введення Командуванням Об'єднаних сил безстрокового режиму "ТИША" на всій лінії бойового зіткнення з російськими окупаційними військами протягом поточної доби ворог відкрив вогонь з гранатометів по позиціях Об'єднаних сил поблизу селища Залізне, що на Горлівському напрямку,
      – наголосили у штабі.

      У відомстві додали, що втрат серед українських військових протягом 29 грудня немає.

      Водночас, вчора, 28 грудня, окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню та застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами. Внаслідок ворожих обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення.

      "За даними розвідки, 28 грудня одного окупанта було знищено та двох поранено", – йдеться у повідомленні.

       

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Перемир'я
      Джерело: 24 канал
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