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      Боевики обстреляли свои же позиции, чтобы скомпрометировать ВСУ

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      Боевики еще и снимали собственный обстрел
      Боевики еще и снимали собственный обстрел / Левый Берег

      Около 22 часов 28 декабря пророссийские боевики обстреляли свои позиции у поселка Голубовское, что на оккупированных территориях Луганщины, чтобы скомпрометировать украинских военных.

      Об этом сообщили в пресс-службе командования Операции Объединенных сил.

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      Напомним, в полночь в субботу, 29 декабря, на оккупированном Донбассе начался режим тишины. Накануне о нем договорилась подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы на видеоконференции. Украинская сторона планирует использовать режим тишины для ремонта поврежденных объектов критической инфраструктуры.

      "Российско-оккупационные войска прибегают к позорным провокациям с целью обвинить украинских военных в срыве режима "Тишина". Так, в районе населенного пункта Голубовское представители незаконных вооруженных формирований обстреляли собственные позиции из стрелкового оружия и ЗУ 23-2, осуществляя при этом фото- и видеосъемку. Это является очередной неудачной попыткой боевиков скомпрометировать Объединенные силы в глазах украинских граждан и международного сообщества", – отметили в штабе.

      К слову, последний раз о перемирии на Донбассе договаривались в Минске. Оно началось 29 августа в связи со стартом учебного года, однако пророссийские боевики так и не прекращали обстрелов.

      Теги: Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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