"Россия вернет оккупированный Донбасс": Кравчук назвал главную причину

Россия вернет Украине оккупированный Донбасс, потому что эти разрушенные территории ей не нужны. Однако, для того, чтобы решить все проблемы с РФ, украинская власть должна сесть за стол переговоров с Кремлем.

Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Фактам".

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Разрушенный Донбасс Россия вернет, потому что он ей не нужен. Но вопрос деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе. До тех пор, пока не сядем за стол с Кремлем, ничего не будет. Другие нам будут помогать, способствовать, но решить эту проблему должны мы с Россией. Конечно же, при прессинге Запада,

– заявил Кравчук.

Он также напомнил заявление лидера РФ Владимира Путина, который сказал, что с Президентом Украины Петром Порошенко не будет обсуждать никакие вопросы.

Кроме того, Кравчук убежден, что третья мировая война не может начаться, а нынешняя власть только пугает такими заявлениями украинцев.

Экс-президент отметил, что Россия уже давно стягивает на границе с Украиной свои войска и вооруженную технику.

"Она (армада – 24 канал) стоит уже четыре с половиной года. Россияне и раньше стягивали туда войска. Просто мы не говорили об этом с таким "испугом"", – добавил Кравчук.

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что Россия может добровольно отдать Крым Украине, поскольку не способна справиться с огромными затратами, необходимыми для его содержания.