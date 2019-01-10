"Росія поверне окупований Донбас": Кравчук назвав головну причину

Росія поверне Україні окупований Донбас, бо ці зруйновані території їй не потрібні. Проте, для того, аби вирішити усі проблеми з РФ, українська влада має сісти за стіл переговорів з Кремлем.

Таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю "Фактам".

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Зруйнований Донбас Росія поверне, бо він їй не потрібен. Але питання деокупації Донбасу і Криму не можна розглядати разом. Доти, поки не сядемо за стіл з Кремлем, нічого не буде. Інші нам будуть допомагати, сприяти, але вирішити цю проблему повинні ми з Росією. Звичайно ж, при пресингу Заходу,

– заявив Кравчук.

Він також нагадав заяву лідера РФ Володимира Путіна, який сказав, що з Президентом України Петром Порошенком не буде обговорювати жодні питання.

Окрім того, Кравчук переконаний, що третя світова війна не може початися, а нинішня влада лише лякає такими заявами українців.

Екс-президент відмітив, що Росія вже давно стягує на кордон з Україною свої війська та збройну техніку.

"Вона (армада, – 24 канал) стоїть вже чотири з половиною роки. Росіяни і раніше стягували туди війська. Просто ми не говорили про це з таким "переляку"", – додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Леонід Кравчук заявляв, що Росія може добровільно віддати Крим Україні, оскільки не є здатною впоратися з величезними затратами, необхідними задля його утримання.