В США предупредили о серьезных вмешательствах России в украинские выборы: детали
Соединенные Штаты Америки ожидают, что Россия собирается использовать кибертехнологии для вмешательства в украинские выборы.
Так, на готовность Кремля и в дальнейшем нарушать международные нормы указал директор Нацразведки США Дэн Коутс, говорится на официальном сайте возглавляемого им ведомства.
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Российская атака на украинские морские суда в ноябре – последний пример готовности Кремля нарушать международные нормы и заставлять соседей выполнять их цели,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Коутс добавил, что США ожидают от России использования кибертехнологий для влияния на президентские выборы в Украине.
"Мы ожидаем, что Россия будет продолжать вести свою информационную войну против демократий и использовать социальные медиа для попытки разделить наши общества", – добавляют в Нацрозведке США.
США небезосновательно подозревают Россию в предполагаемом вмешательстве в украинские выборы. Во время последних президентских выборов произошла кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Так, разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.
Расследование вмешательства РФ в американские выборы ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером. Они пытаются выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.
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