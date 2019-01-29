В США предупредили о серьезных вмешательствах России в украинские выборы: детали

Соединенные Штаты Америки ожидают, что Россия собирается использовать кибертехнологии для вмешательства в украинские выборы.

Так, на готовность Кремля и в дальнейшем нарушать международные нормы указал директор Нацразведки США Дэн Коутс, говорится на официальном сайте возглавляемого им ведомства.

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Российская атака на украинские морские суда в ноябре – последний пример готовности Кремля нарушать международные нормы и заставлять соседей выполнять их цели,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Коутс добавил, что США ожидают от России использования кибертехнологий для влияния на президентские выборы в Украине.

"Мы ожидаем, что Россия будет продолжать вести свою информационную войну против демократий и использовать социальные медиа для попытки разделить наши общества", – добавляют в Нацрозведке США.

США небезосновательно подозревают Россию в предполагаемом вмешательстве в украинские выборы. Во время последних президентских выборов произошла кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Так, разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

Расследование вмешательства РФ в американские выборы ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером. Они пытаются выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО РФ В ВЫБОРЫ США: ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ