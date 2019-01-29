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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      В США предупредили о серьезных вмешательствах России в украинские выборы: детали

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      Дэн Коутс – глава Нацразведки США
      Дэн Коутс – глава Нацразведки США / Фото из открытых источников

      Соединенные Штаты Америки ожидают, что Россия собирается использовать кибертехнологии для вмешательства в украинские выборы.

      Так, на готовность Кремля и в дальнейшем нарушать международные нормы указал директор Нацразведки США Дэн Коутс, говорится на официальном сайте возглавляемого им ведомства.

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      Российская атака на украинские морские суда в ноябре – последний пример готовности Кремля нарушать международные нормы и заставлять соседей выполнять их цели,
      – говорится в сообщении.

      Кроме того, Коутс добавил, что США ожидают от России использования кибертехнологий для влияния на президентские выборы в Украине.

      "Мы ожидаем, что Россия будет продолжать вести свою информационную войну против демократий и использовать социальные медиа для попытки разделить наши общества", – добавляют в Нацрозведке США.

      США небезосновательно подозревают Россию в предполагаемом вмешательстве в украинские выборы. Во время последних президентских выборов произошла кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Так, разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Расследование вмешательства РФ в американские выборы ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером. Они пытаются выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.

      ВМЕШАТЕЛЬСТВО РФ В ВЫБОРЫ США: ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Выборы Президента 2019 Новости США Кибербезопасность
      Источник: 24 Канал
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