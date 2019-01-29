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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      У США попередили про серйозні втручання Росії в українські вибори: деталі

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      Ден Коутс – глава Нацрозвідки США
      Ден Коутс – глава Нацрозвідки США / фото з відкритих джерел

      Сполучені Штати Америки очікують, що Росія збирається використати кібертехнології для втручання в українські вибори.

      Так, на готовність Кремля й надалі порушувати міжнародні норми вказав директор Нацрозвідки США Ден Коутс, йдеться на офіційному сайті очолюваного ним відомства.

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      Російська атака на українські морські судна у листопаді – останній приклад готовності Кремля порушувати міжнародні норми та примушувати сусідів виконувати їх цілі,
      – йдеться у повідомленні.

      Окрім того, Коутс додав, що США очікують від Росії використання кібертехнологій для впливу на президентські вибори в Україні.

      "Ми очікуємо, що Росія продовжуватиме вести свою інформаційну війну проти демократій і використовувати соціальні медіа для спроби розділити наші суспільства", – додають у Нацрозвідці США.

      США небезпідставно підозрюють Росію у ймовірному втручанні в українські вибори. Під час крайніх президентських виборів сталася кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Так, розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Розслідування втручання РФ в американські вибори ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурором Робертом Мюллером. Вони намагаються з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.

      Втручання РФ у вибори США: хІД РОЗСЛІДУВАННЯ
      Теги: Новини політики Новини України Новини США Президентські вибори 2019 Новини Росії Кібербезпека
      Джерело: 24 Канал
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