У США попередили про серйозні втручання Росії в українські вибори: деталі

Сполучені Штати Америки очікують, що Росія збирається використати кібертехнології для втручання в українські вибори.

Так, на готовність Кремля й надалі порушувати міжнародні норми вказав директор Нацрозвідки США Ден Коутс, йдеться на офіційному сайті очолюваного ним відомства.

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Російська атака на українські морські судна у листопаді – останній приклад готовності Кремля порушувати міжнародні норми та примушувати сусідів виконувати їх цілі,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, Коутс додав, що США очікують від Росії використання кібертехнологій для впливу на президентські вибори в Україні.

"Ми очікуємо, що Росія продовжуватиме вести свою інформаційну війну проти демократій і використовувати соціальні медіа для спроби розділити наші суспільства", – додають у Нацрозвідці США.

США небезпідставно підозрюють Росію у ймовірному втручанні в українські вибори. Під час крайніх президентських виборів сталася кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Так, розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Розслідування втручання РФ в американські вибори ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурором Робертом Мюллером. Вони намагаються з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.