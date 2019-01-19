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      "Дуже сумний день": Трамп заперечує, що змушував свого адвоката брехати про Росію

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      Трамп відреагував на заяви ЗМІ щодо брехні про зв'язки з Росією
      Трамп відреагував на заяви ЗМІ щодо брехні про зв'язки з Росією / 24 канал

      Президент США Дональд Трамп розкритикував публікацію видання BuzzFeed про нібито наявність незаперечних доказів того, що він просив свого екс-адвоката брехати Конгресу про комунікацію з Москвою.

      Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. 

      Читайте також: Чи працював Трамп на Путіна: ЗМІ розповіли про розслідування контррозвідки США

      24 канал писав, що видання Buzzfeed з посиланням на посадовців, залучених до розслідування щодо ймовірної співпраці Трампа з РФ, заявило про чергову брехню останнього щодо зав’язків з Росією. Автори стверджують, що Трамп наказав своєму вже колишньому адвокату Майклу Коену збрехати Конгресу щодо переговорів про будівництво хмарочоса Trump Tower у Москві.

      Однак американський лідер нагадав, що видання нібито раніше себе дискредитувало опозиційними дослідженнями.

      Пам'ятайте, це Buzzfeed поширив абсолютно "досьє ", яке абсолютно себе дискредитувало, проплачене шахраюватою Гілларі Клінтон і демократами (як опозиційне дослідження), і на якому було засновано все російське розслідування. Дуже сумний день для журналістики, але великий день для нашої країни", – написав президент США.

      Нагадаємо, нещодавно екс-адвокат президента США Майкл Коен підтвердив, що замовляв фальсифікацію онлайн-опитувань для Дональда Трампа у 2014-2015 роках. Раніше ФБР запідозрило Трампа в роботі на Росію. Підозра ця настільки серйозна, що вже два роки йде офіційне розслідування. І, мабуть, даних на голови Білого дому так багато, що недавно суддя продовжив слідство ще на півроку.

      Про яке втручання Росії у вибори йдеться?Підставою для так званого "російського розслідування" стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон – кандидатки на пост президента США від Демократичної партії на виборах 2016 року. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили 2 угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на Дональда Тампа, яке зібрав екс-офіцер британської розвідки Крістофер Стіл протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Трампа із російськими чиновниками.

      Теги: Новини Росії Новини політики Дональд Трамп Вибори у США Новини США ЗМІ Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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