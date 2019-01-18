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      Екс-адвокат Трампа зізнався, що платив за рейтинги президента США

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      Екс-адвокат Трампа зізнався, що платив за фальсифікацію онлайн-опитувань на користь президента США
      Екс-адвокат Трампа зізнався, що платив за фальсифікацію онлайн-опитувань на користь президента США / 24 канал

      Екс-адвокат президента США Майкл Коен підтвердив, що замовляв фальсифікацію онлайн-опитувань для Дональда Трампа у 2014-2015 роках.

      Майкл Коен у своєму Twitter визнав, що чинив за вказівкою Трампа і дуже шкодує за свої дії та про те, що довіряв людині, яка цього не заслуговувала. 

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      Раніше в американському виданні The Wall Street Journal з'явилася стаття про те, що Коен заплатив не менше 12 тисяч доларів для підняття рейтингів Трампа. 

      "У 2014 році Коен заплатив за фальсифікацію опитування про бізнес-лідерів. У 2015-му – про кандидатів у президенти від республіканців. В обох випадках Трамп не став лідером громадської думки", – пише The Wall Street Journal. 

      Також у статті пише про те, що спочатку екс-адвокат Трампа планував заплатити за підтасування фактів 50 тисяч доларів.

        

      Нагадаємо, що Трамп скасував поїздку американської делегації на Всесвітній економічний форум в Давосі через тривалу бюджетну кризу. 

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
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