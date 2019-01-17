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      Трамп – російський шпигун: як американці відреагували на шокуючу новину

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      Як американці відреагували на скандальну новину про Трампа
      Як американці відреагували на скандальну новину про Трампа / Фото з відкритих джерел

      Американські телебачення, газети, радіо нині обговорюють лише одну тему – президента США Дональда Трампа запідозрили в роботі на Росію.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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      Американці досі не можуть повірити в реальність того, що відбувається. Вони звикли завжди перемагати. Вся їхня історія, національний міф і навіть вся їх популярна культура не дають їм повірити в те, що злі іноземці взяли під контроль президента США,
      – сказав журналіст.

      За його словами, навіть досвідчені експерти, політологи, генерали й журналісти дивуються, коли розуміють, що Трамп, найімовірніше, працює на Москву. 

      Для них це занадто. Мені здається, навіть вороги президента таємно сподіваються, що він ні в чому не винен,
      – пояснив Яковина. 

      Нагадаємо, у США ФБР запідозрило в роботі на Росію самого президента цієї країни – Дональда Трампа. Підозра ця настільки серйозна, що вже два роки йде офіційне розслідування. І, мабуть, даних на голови Білого дому так багато, що недавно суддя продовжив слідство ще на півроку.

      Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" від 16 січня 2019

       

      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини США Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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