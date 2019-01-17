Трамп – российский шпион: как американцы отреагировали на шокирующую новость

Американские телевидение, газеты, радио сейчас обсуждают только одну тему – президента США Дональда Трампа заподозрили в работе на Россию.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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Американцы до сих пор не могут поверить в реальность происходящего. Они привыкли всегда побеждать. Вся их история, национальный миф и даже вся их популярная культура не дают им поверить в то, что злые иностранцы взяли под контроль президента США,

– сказал журналист.

По его словам, даже опытные эксперты, политологи, генералы и журналисты удивляются, когда понимают, что Трамп, скорее всего, работает на Москву.

Для них это слишком. Мне кажется, даже враги президента втайне надеются, что он ни в чем не виноват,

– пояснил Яковина.

Напомним, в США ФБР заподозрило в работе на Россию самого президента этой страны – Дональда Трампа. Подозрение это настолько серьезное, что уже два года идет официальное расследование. И, пожалуй, данных на главу Белого дома так много, что недавно судья продлил следствие еще на полгода.

Видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" от 16 января 2019