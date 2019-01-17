"Шатдаун" у США: виступ Трампа у Конгресі скасували

Очільниця Палати представників, демократ Ненсі Пелосі пояснила президентові США Дональду Трампу, що він не може виступити 29 січня із традиційним зверненням до Конгресу про стан справ у світі.

Пелосі пояснила таке блокування виступу очільника Білого дому міркуваннями безпеки, передає "Укрінформ".

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Якщо уряд не поновить свою роботу цього тижня, пропоную разом попрацювати над тим, щоби визначити інший придатний день для звернення після того, як уряд знову відкриється, або щоби Ви розглянули можливість передати Ваше звернення до Конгресу про стан справ у країні в письмовій формі 29 січня,

– зауважила спікер Палати представників.

Вона обгрунтувала свою пропозицію, зокрема, міркуваннями безпеки, оскільки Секретна служба, яка охороняє президента, а також Департамент внутрішньої безпеки не отримують фінансування вже 26 днів у зв'язку із "шатдауном".

Зазначимо, нещодавно уряд Сполучених Штатів Америки збільшив оцінку збитку економіці країни від часткового припинення роботи федеральних установ в два рази. Тепер влада очікує, що кожен тиждень "шатдаун" буде призводити до зниження темпів зростання ВВП США в першому кварталі на 0,1 відсоткового пункту, хоча раніше передбачалося, що це послабить зростання економіки країни лише 0,05 відсоткових пунктів у тиждень.

Нагадаємо, шатдаун розпочався опівночі проти 22 грудня 2018 року, у Сполучених Штатах Америки знову частково закрилися усі федеральні установи, втретє протягом року, оскільки законодавцям не вдалося досягти компромісу щодо фінансування федерального уряду.

Як часто трапляється шатдаун?Це геть не виняткове явище у США. Загалом історія країни містить згадки про 17 таких випадків. Та навіть про попередній, 2013 року, уже встигли забути: уряд не працював 16 днів, а Дональд Трамп у ефірі програми Fox and Friends поклав провину на тоді чинного президента Барака Обаму. Та от у січні 2018 року, вже за каденції Трампа, Конгрес Сполучених Штатів Америки не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. Відтак, федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування. Це було перше в історії країни закриття уряду в умовах, коли одна партія контролює і Білий дім, і обидві палати Конгресу. Дональд Трамп назвав цей "шатдаун" подарунком від американської демократичної партії на річницю інавгурації. А вже у лютому 2018 трапився другий шатдаун за місяць – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет.