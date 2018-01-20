Трамп назвав винних у призупиненні роботи уряду США
17:14, сьогодні 412 Читать новость на русском
Конгрес США вчасно не ухвалив бюджет, тому федеральні відомства тимчасово призупинили роботу через брак фінансування. На "шатдаун" відреагував Президент Дональд Трамп.
Свій коментар глава Білого дому опублікував у Twitter.
Дональд Трамп вважає, що "шатдаун" – це його "подарунок" від американської демократичної партії в річницю інавгурації.
Сьогодні рік мого президентства, і демократи захотіли зробити мені хороший "подарунок",
– заявив Дональд Трамп.
Нагадаємо, що 20 січня у США розпочався "шатдаун". Наразі у Сенаті відбувається розгляд нового законопроекту про фінансування уряду. Демократична партія країни звинувачує республіканців у "шатдауні".
Джерело: 24 Канал
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