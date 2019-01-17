"Шатдаун" в США: выступление Трампа в Конгрессе отменили

Руководительница Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси объяснила президенту США Дональду Трампу, что он не может выступить 29 января с традиционным обращением к Конгрессу о положении дел в мире.

Пелоси объяснила такое блокирование выступления главы Белого дома соображениями безопасности, передает "Укринформ".

Читайте также: США заявили о намерении начать выход из ракетного договора в феврале

Если правительство не восстановит свою работу на этой неделе, предлагаю вместе поработать над тем, чтобы определить другой подходящий день для обращения после того, как правительство снова откроется, или чтобы Вы рассмотрели возможность передать Ваше обращение к Конгрессу о положении дел в стране в письменной форме 29 января,

– отметила спикер Палаты представителей.

Она обосновала свое предложение, в частности, соображениями безопасности, поскольку Секретная служба, охраняющая президента, а также Департамент внутренней безопасности не получают финансирования уже 26 дней в связи с "шатдауном".

Отметим, недавно правительство Соединенных Штатов Америки увеличило оценку ущерба экономике страны от частичного прекращения работы федеральных учреждений в два раза. Теперь власть ожидает, что каждую неделю "шатдаун" будет приводить к снижению темпов роста ВВП США в первом квартале на 0,1 процентного пункта, хотя ранее предполагалось, что это ослабит рост экономики страны только 0,05 процентных пунктов в неделю.

Напомним, шатдаун начался в полночь против 22 декабря 2018 года, в Соединенных Штатах Америки снова частично закрылись все федеральные учреждения, в третий раз в течение года, поскольку законодателям не удалось достичь компромисса по финансированию федерального правительства.

Как часто происходит шатдаун?

Это совсем не исключительное явление в США. В целом история страны содержит упоминания о 17 таких случаев. Но даже о предыдущем, в 2013 году, уже успели забыть: правительство не работало 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. Но вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до истечения срока действия временного закона о финансировании правительства. Следовательно, федеральные ведомства страны частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории страны закрытие правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 года произошел второй шатдаун за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.