07:52
17 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальная медицина РФ. Пьяная "Почта России"
      Вєсті Кремля
      22:49, 16 января
      Вести.UA: Яценко перегорел на отдыхе. Заявочки от Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 16 января
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:02, 16 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      "Шатдаун" в США: выступление Трампа в Конгрессе отменили

      8 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty images

      Руководительница Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси объяснила президенту США Дональду Трампу, что он не может выступить 29 января с традиционным обращением к Конгрессу о положении дел в мире.

      Пелоси объяснила такое блокирование выступления главы Белого дома соображениями безопасности, передает "Укринформ".

      Читайте также: США заявили о намерении начать выход из ракетного договора в феврале

      Если правительство не восстановит свою работу на этой неделе, предлагаю вместе поработать над тем, чтобы определить другой подходящий день для обращения после того, как правительство снова откроется, или чтобы Вы рассмотрели возможность передать Ваше обращение к Конгрессу о положении дел в стране в письменной форме 29 января,
      – отметила спикер Палаты представителей.

      Она обосновала свое предложение, в частности, соображениями безопасности, поскольку Секретная служба, охраняющая президента, а также Департамент внутренней безопасности не получают финансирования уже 26 дней в связи с "шатдауном".

      Отметим, недавно правительство Соединенных Штатов Америки увеличило оценку ущерба экономике страны от частичного прекращения работы федеральных учреждений в два раза. Теперь власть ожидает, что каждую неделю "шатдаун" будет приводить к снижению темпов роста ВВП США в первом квартале на 0,1 процентного пункта, хотя ранее предполагалось, что это ослабит рост экономики страны только 0,05 процентных пунктов в неделю.

      Напомним, шатдаун начался в полночь против 22 декабря 2018 года, в Соединенных Штатах Америки снова частично закрылись все федеральные учреждения, в третий раз в течение года, поскольку законодателям не удалось достичь компромисса по финансированию федерального правительства.

      Как часто происходит шатдаун?
      Это совсем не исключительное явление в США. В целом история страны содержит упоминания о 17 таких случаев. Но даже о предыдущем, в 2013 году, уже успели забыть: правительство не работало 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. Но вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до истечения срока действия временного закона о финансировании правительства. Следовательно, федеральные ведомства страны частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории страны закрытие правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 года произошел второй шатдаун за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.

      Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Покоряется целям Путина: какой шпионский план задумал Трамп
      сегодня , 01:15 Покоряется целям Путина: какой шпионский план задумал Трамп
      Іван Яковина 393
      Главные новости 16 января: нападение подростков в Киеве и расстрел грузовика на Донбассе
      16 января , 22:36 Главные новости 16 января: нападение подростков в Киеве и расстрел грузовика на Донбассе
      936
      Книгоманам на замітку: новинки від видавництва "BookChef" на різні смаки
      16 января , 22:00 Книгоманам на замітку: новинки від видавництва "BookChef" на різні смаки
      Книги для гурманів 200
      Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
      16 января , 21:00 Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
      Альона Захарова 153
      Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
      16 января , 20:02 Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
      72
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Чавеса забальзамируют и поместят в мавзолей
       8 марта 2013 , 12:23 1
      Чемпионату мира по футболу в России грозит дипломатический бойкот: детали
       11 июня 2018 , 10:37
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук