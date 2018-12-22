По США ударил очередной "шатдаун"

В полночь на 22 мая в Соединенных Штатах Америки снова частично закрылись все федеральные учреждения, поскольку законодателям не удалось достичь компромисса по финансированию федерального правительства. Обе палаты Конгресса планируют возобновить работу в полдень субботы, 22 декабря.

Как сообщает "Голос Америки" , американские законодатели так и не сумели прийти к согласию по финансированию строительства стены на границе с Мексикой, на чем настаивает президент Дональд Трамп.

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Так, Палата представителей приняла соответствующий законопроект. Зато Конгрессмены прекратили работу чуть раньше чем в 7 часов вечера 21 декабря.

После этого бюджет, предложенный Палатой представителей, должен был утвердить Сенат. Но сторонникам строительства стены не удалось получить необходимое количество голосов, и заседание было закончено около восьми часов вечера по местному времени.

Обе палаты планируют возобновить работу в полдень субботы, 22 декабря.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл дал понять, что переговоры будут продолжены. Правда, представитель демократического меньшинства Чак Шуме, со своей стороны, заявил, что они открыты для обсуждения, однако не одобрят никакого дополнительного финансирования для строительства стены.

Напомним, это уже не первый "шатдаун" в США за 2018 год. В частности, в конце января все федеральные ведомства страны частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования, поскольку Конгресс не принял бюджет. Кроме того, в начале февраля история повторилась – Конгресс опять не сумел принять вовремя бюджет, и все федеральные учреждения опять прекратили свою работу.