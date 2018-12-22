По США вдарив черговий "шатдаун"

Опівночі проти 22 грудня у Сполучених Штатах Америки знову частково закрилися усі федеральні установи, оскільки законодавцям не вдалося досягти компромісу щодо фінансування федерального уряду. Обидві палати Конгресу планують відновити роботу опівдні суботи 22 грудня.

Як повідомляє "Голос Америки", американські законодавці так і не зуміли дійти згоди щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, на чому наполягає президент Дональд Трамп.

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Так, Палата представників ухвалила відповідний законопроект. Натомість Конгресмени припинили роботу трохи раніше ніж о 7 годині вечора 21 грудня.

Після цього бюджет, запропонований Палатою представників, повинен був затвердити Сенат. Але прихильникам будівництва стіни не вдалося отримати необхідну кількість голосів, і засідання було закінчено близько восьмої години вечора за місцевим часом.

Обидві палати планують відновити роботу опівдні суботи 22 грудня.

Лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконелл, зі свого боку, дав зрозуміти, що переговори буде продовжено. Натомість представник демократичної меншості Чак Шумер заявив, що вони є відкритими для обговорення, проте не схвалять ніякого додаткового фінансування для будівництва стіни.

Нагадаємо, це вже не перший "шатдаун" у США за 2018 рік. Зокрема, наприкінці січня усі федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування, оскільки Конгрес не ухвалив бюджет. Крім того, на почату лютого історія повторилась – Конгрес знову не зумів ухвалити вчасно бюджет, і усі федеральні установи припинили свою роботу.