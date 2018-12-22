08:04
22 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ненормативна лексика Путіна. Важка доля російського Діда Мороза
      Вєсті Кремля
      22:10, 21 грудня
      Вєсті.UA: Протести прихожан Московського патріархату. Побиття Шуфрича у Раді
      Вєсті.UA
      20:20, 21 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      По США вдарив черговий "шатдаун"

      100
      По США вдарив черговий "шатдаун"

      Опівночі проти 22 грудня у Сполучених Штатах Америки знову частково закрилися усі федеральні установи, оскільки законодавцям не вдалося досягти компромісу щодо фінансування федерального уряду. Обидві палати Конгресу планують відновити роботу опівдні суботи 22 грудня.

      Як повідомляє "Голос Америки", американські законодавці так і не зуміли дійти згоди щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, на чому наполягає президент Дональд Трамп.

      Читайте також: Трамп вимагає виділити п'ять мільярдів доларів на будівництво стіни між США та Мексикою

      Так, Палата представників ухвалила відповідний законопроект. Натомість Конгресмени припинили роботу трохи раніше ніж о 7 годині вечора 21 грудня.

      Після цього бюджет, запропонований Палатою представників, повинен був затвердити Сенат. Але прихильникам будівництва стіни не вдалося отримати необхідну кількість голосів, і засідання було закінчено близько восьмої години вечора за місцевим часом.

      Обидві палати планують відновити роботу опівдні суботи 22 грудня. 

      Лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконелл, зі свого боку, дав зрозуміти, що переговори буде продовжено. Натомість представник демократичної меншості Чак Шумер заявив, що вони є відкритими для обговорення, проте не схвалять ніякого додаткового фінансування для будівництва стіни.

      Нагадаємо, це вже не перший "шатдаун" у США за 2018 рік. Зокрема, наприкінці січня усі федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування, оскільки Конгрес не ухвалив бюджет. Крім того, на почату лютого історія повторилась – Конгрес знову не зумів ухвалити вчасно бюджет, і усі федеральні установи припинили свою роботу.

      Теги: Мексика Гроші Новини США Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 21 грудня: МВФ перерахував Україні транш і катастрофа Ан-26 із росіянами у Конго
      21 грудня , 22:14 Головні новини 21 грудня: МВФ перерахував Україні транш і катастрофа Ан-26 із росіянами у Конго
      3289
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      сьогодні , 15:00 Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      1
      Честь важнее всего: министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политики Трампа
      21 грудня , 22:00 Честь важнее всего: министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политики Трампа
      Юрій Бутусов 1153
      Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
      21 грудня , 21:03 Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
      1901
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Вбивство російських журналістів у Африці: чим вони займалися у ЦАР до загибелі
      1 серпня , 10:21
      Художник показав зворушливу карикатуру на прощання Обами
       12 січня 2017 , 05:37
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук