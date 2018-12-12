Трамп вимагає виділити п'ять мільярдів доларів на будівництво стіни між США та Мексикою

Під час зустрічі з лідером Демократичної партії в Сенаті Чаком Шуммер і лідером демократів в Палаті представників Ненсі Пелосі президент США Дональд Трамп заявив, що йому необхідно п'ять мільярдів доларів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Про це повідомив телеканал CNN. Читайте також: Трампу загрожує тюремний термін Мені потрібно щонайменше 5 мільярдів доларів, щоб побудувати велику ділянку стіни,

– заявив Трамп. Водночас, Чак Шуммер виступив проти цієї вимоги і попередив президента про загрозу припинення роботи уряду. Він також зазначив, що Демократична партія запропонувала направити можливі засоби на зміцнення прикордонної безпеки. "Гнівні вимоги Трампа не наблизили будівництво стіни, а лише принесуть проблеми громадянам США", – заявив Шуммер. Нагадаємо, що у квітні Дональд Трамп погрожував допустити часткове закриття уряду в 2018 році, якщо Конгрес не надасть достатньо грошей на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.