Трампу загрожує тюремний термін
Очільник Білого дому Дональд Трамп може опинитися у в'язниці після президентського терміну.
Про це заявив член Палати представників США від Демократичної партії Адам Шифф в інтерв'ю CBS News.
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"Є реальна перспектива, що в день, коли Дональд Трамп покине свій пост, міністерство юстиції пред'явить йому обвинувачення, він зможе стати першим президентом, який зіткнувся з реальною перспективою ув'язнення", – сказав Шифф.
Конгресмен нагадав про ситуацію з адвокатом Майклом Коеном, який працював з Трампом з 2007 року. У червні 2018 року президент США заявив, що більше не співпрацює з адвокатом. Нещодавно він визнав себе винним у тому, що свідомо дав Конгресу неправдиві свідчення про плани будівництва хмарочоса Trump Tower у Москві.
Нагадаємо, Федеральний уряд Сполучених Штатів Америки підозрює колишнього адвоката президента країни Дональда Трампа Майкла Коена в фінансових махінаціях з метою отримання кредитів на загальну суму понад 20 мільйонів доларів.
Колишній адвокат президента США Дональда Трампа – Майкл Коен – визнав себе винним за 8 пунктами звинувачення та під присягою заявив, що пішов на злочин за дорученням чинного американського лідера.
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