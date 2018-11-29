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      Екс-адвокат Трампа зізнався у брехні щодо зв'язків лідера США з Москвою

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      Екс-адвокат Трампа зізнався, що брехав про справи президента США у Росії
      Екс-адвокат Трампа зізнався, що брехав про справи президента США у Росії / Фото з відкритих джерел

      Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен визнав себе винним у тому, що свідомо дав Конгресу неправдиві свідчення про плани будівництва хмарочоса Trump Tower у Москві.

      Про це повідомляє агентство АР.

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      Так, перед федеральним судом у Нью-Йорку 29 листопада Коен зізнався, що брехав у 2017 році слідчим комітетам Конгресу. Тоді вони розглядали можливі зв’язки між Трампом та Росією.

      Адвокат розповів, що зустрічі щодо будівництва хмарочосу Trump Tower у Москві відбувалися аж до червня 2016 року. Натомість Раніше Коен заявляв, що вони припинилися у січні. Крім цього, під час цих переговорів адвокат контактував з речником президента Росії Володимира Путіна.


      Свою брехню Коен пояснив намаганням зберегти вірність Трампу та його "політичному меседжу". Президент США відреагував, назвавши Коена "слабкою людиною".

      Нагадаємо, Федеральний уряд Сполучених Штатів Америки підозрює колишнього адвоката президента країни Дональда Трампа Майкла Коена в фінансових махінаціях з метою отримання кредитів на загальну суму понад 20 мільйонів доларів. 

      Колишній адвокат президента США Дональда Трампа – Майкл Коен – визнав себе винним за 8 пунктами звинувачення та під присягою заявив, що пішов на злочин за дорученням чинного американського лідера.

      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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