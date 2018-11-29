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      Экс-адвокат Трампа признался во лжи относительно связей лидера США с Москвой

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      Экс-адвокат Трампа признался, что лгал о делах президента США в России
      Экс-адвокат Трампа признался, что лгал о делах президента США в России / Фото из открытых источников

      Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в том, что сознательно дал Конгрессу ложные показания о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве.

      Об этом сообщает агентство АР.

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      Так, перед федеральным судом в Нью-Йорке 29 ноября Коэн признался, что врал в 2017 году следственным комитетам Конгресса. Тогда они рассматривали возможные связи между Трампом и Россией.

      Адвокат рассказал, что встречи относительно строительства небоскреба Trump Tower в Москве проходили вплоть до июня 2016 года. Но ранее Коэн заявлял, что они прекратились в январе. Кроме этого, во время этих переговоров адвокат контактировал с представителем президента России Владимира Путина.


      Свою ложь Коэн объяснил попыткой сохранить верность Трампу и его "политическому месседжу". Президент США отреагировал, назвав Коэна "слабым человеком".

      Напомним, Федеральное правительство Соединенных Штатов Америки подозревает бывшего адвоката президента страны Дональда Трампа Майкла Коэна в финансовых махинациях с целью получения кредитов на общую сумму более 20 миллионов долларов.

      Бывший адвокат президента США Дональда Трампа – Майкл Коэн признал себя виновным по 8 пунктам обвинения и под присягой заявил, что пошел на преступление по поручению действующего американского лидера.

      Теги: Новости политики Новости России Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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