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      Трампу грозит тюремный срок

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Глава Белого дома Дональд Трамп может оказаться в тюрьме после президентского срока.

      Об этом заявил член Палаты представителей США от Демократической партии Адам Шифф в интервью CBS News.

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      "Есть реальная перспектива, что в день, когда Дональд Трамп покинет свой пост, министерство юстиции предъявит ему обвинение, он сможет стать первым президентом, который столкнулся с реальной перспективой заключения", – сказал Шифф.

      Конгрессмен напомнил о ситуации с адвокатом Майклом Коэном, который работал с Трампом с 2007 года. В июне 2018 года президент США заявил, что больше не сотрудничает с адвокатом. Недавно он признал себя виновным в том, что сознательно дал Конгрессу ложные показания о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве.

      Напомним, Федеральное правительство Соединенных Штатов Америки подозревает бывшего адвоката президента страны Дональда Трампа Майкла Коэна в финансовых махинациях с целью получения кредитов на общую сумму более 20 млн долларов.

      Бывший адвокат президента США Дональда Трампа – Майкл Коэн – признал себя виновным по 8 пунктам обвинения и под присягой заявил, что пошел на преступление по поручению действующего американского лидера.

      Теги: Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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