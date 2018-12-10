Путин и Трамп: Time назвал претендентов на звание "Человек года"

Американский журнал Time опубликовал короткий список из 10-и претендентов на собственное звание "Человек года". Среди политиков в список вошли президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.

Об этом свидетельствует информация на сайте Time.

Кандидатом на звание среди политиков стал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который не раз в течение 2018 года встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном и призвал его к прекращению Корейской войны и демилитаризации.

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Журнал также внес в список кандидатов спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует вмешательство в выборы президента США в 2016 году и все связанные с этим делом производства.

Звание "Человек года" имеют шанс получить также супруга британского принца Гарри Меган Маркл, которая борется за права женщин, и убитый оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги.

Претендентами на звание стали также разделенные миграционной политикой Трампа семьи на границе с Мексикой и активисты движения "Марш за наши жизни" в США, которые после очередной стрельбы в школе требовали ужесточить контроль за оружием в стране.

Что такое рейтинг "Человек года"?

Time формирует этот рейтинг с 1927 года, определяя человека или группу людей, которые в течение прошлого года больше всего повлияли на мир – в лучшую или худшую сторону – и чаще всего появлялись в новостях. В прошлом году победу в номинации "Человек года" получили активисты объединения The Silence Breakers – авторы глобального флешмоба #metoo, направленного против сексуального насилия.