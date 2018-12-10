Путін і Трамп: Time назвав претендентів на звання "Людина року"

Американський журнал Time опублікував короткий список з 10-и претендентів на власне звання "Людина року". Серед політиків до списку увійшли президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін.

Про це свідчить інформація на сайті Time.

Кандидатом на звання серед політиків став і президент Південної Кореї Мун Чже Ін, який не раз протягом 2018 року зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином та закликав його до припинення Корейської війни і демілітаризації.

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Журнал також вніс до списку кандидатів спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує втручання у вибори президента США у 2016 році та всі пов’язані з цією справою провадження.

Звання "Людина року" мають шанс отримати також дружина британського принца Гаррі Меган Маркл, яка бореться за права жінок, та убитий опозиційний саудівський журналіст Джамаль Хашоггі.

Претендентами на звання стали також розділені міграційною політикою Трампа родини на кордоні з Мексикою та активісти руху "Марш за наші життя" у США, які після чергової стрілянини у школі вимагали посилити контроль за зброєю у країні.

Що таке рейтинг "Людина року"? Time формує цей рейтинг з 1927 року, визначаючи людину чи групу людей, які протягом минулого року найбільше вплинули на світ – у кращу чи гіршу сторону – і найчастіше з’являлися в новинах. У минулому році перемогу в номінації "Людина року" здобули активісти об'єднання The Silence Breakers – автори глобального флешмобу #metoo, спрямованого проти сексуального насильства.