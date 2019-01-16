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      США заявили о намерении начать выход из ракетного договора в феврале

      31 Читати новину українською
      Андреа Томпсон
      Андреа Томпсон / Фото из открытых источников

      Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США намерены 2 февраля начать выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

      Об этом сообщило издание The New York Times.

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      Отмечается, что выход США из договора может занять пол года.

      Вчера мы не смогли выйти на новый уровень переговоров с Россией,
      – сказала Томпсон.

      Накануне Госдепартамент назвал разочаровывающими итоги переговоров с Россией по ДРСМД.

      "Встреча была разочаровывающей и очевидно, что Россия продолжит существенно нарушать договор", – сказала Томпсон.

      В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны выйти из ДРСМД, потому что, по его словам, Россия нарушала договор "в течение многих лет". Москва обвинения в нарушении договора отвергла.

      Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Кремля есть последний шанс, чтобы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с США.

      Напомним, еще в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора. Группа сенаторов-демократов обратилась с открытым письмом к Трампу, в котором призвала учесть негативные последствия выхода США из ДРСМД. Сенаторы считают, что выход США из ракетного договора приведет к расширению Россией производства ракет, которые угрожают Европе.

      4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

      Официальная представительница МИД России Мария Захарова заверила, что РФ соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?
      ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Теги: Новости политики Оружие Ядерная безопасность Новости России Новости США
      Источник: 24 Канал
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