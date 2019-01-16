США заявили о намерении начать выход из ракетного договора в феврале

Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США намерены 2 февраля начать выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщило издание The New York Times.

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Отмечается, что выход США из договора может занять пол года.

Вчера мы не смогли выйти на новый уровень переговоров с Россией,

– сказала Томпсон.

Накануне Госдепартамент назвал разочаровывающими итоги переговоров с Россией по ДРСМД.

"Встреча была разочаровывающей и очевидно, что Россия продолжит существенно нарушать договор", – сказала Томпсон.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны выйти из ДРСМД, потому что, по его словам, Россия нарушала договор "в течение многих лет". Москва обвинения в нарушении договора отвергла.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Кремля есть последний шанс, чтобы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с США.

Напомним, еще в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора. Группа сенаторов-демократов обратилась с открытым письмом к Трампу, в котором призвала учесть негативные последствия выхода США из ДРСМД. Сенаторы считают, что выход США из ракетного договора приведет к расширению Россией производства ракет, которые угрожают Европе.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

Официальная представительница МИД России Мария Захарова заверила, что РФ соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.