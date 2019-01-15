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      В скольких международных учениях примут участие украинские военные в 2019 году

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      В 2019 году украинские военные примут участие в 26 международных учениях
      В 2019 году украинские военные примут участие в 26 международных учениях / 24 канал

      В 2019 году Вооруженные силы Украины примут участие в 26 международных учениях. Из которых 20 пройдут за границей, и еще 6 – на территории Украины.

      Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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      По словам первого заместителя начальника ГУ подготовки Вооруженных Сил полковника Игоря Подоляна, крупнейшими международными военными учениями станут "Репид Трайдент"(Украина, Яворивский полигон), "Си Бриз"(Украина, Черное море), "Кленовая арка" (Литва), "Риверайн" (Черное море и акватория Дуная), – отметил первый заместитель начальника Главного управления подготовки Вооруженных Сил Украины полковник Игорь Подолян.

      Также в этом году в ВСУ планируют провести примерно 250 мероприятий оперативной подготовки и 2 тысячи основных тренировок, которые будут состоять из командно-штабных и тактических учений, а также летно-тактических упражнений. К тому же, в высших военных учебных заведениях собираются провести более 200 мероприятий централизованной подготовки штабов бригад и подразделений.

      комадно-штабные учения – форма совместных учений командиров и штабов. КШН обычно проводятся на местности, в отдельных случаях – на картах;
      тактические учения – тренировка в выполнении приемов и способов действий, учебно-боевых нормативов;
      летно-тактические упражнения – тренировки, которые выполняются с целью оценки качества техники пилотирования, навигации и боевого применения.

      К слову, в 2019 году ВСУ сделают акценты на индивидуальной подготовке украинских воинов.

      2019 учебный год будет годом "Индивидуальной подготовки", ведь самое важное и наиболее приоритетное — чтобы каждый военнослужащий верил в себя и свое оружие, в совершенстве знал его и умел правильно применять,
      – добавил Подолян.

      Напомним, что в 2018 году на территории Украины состоялись 5 военных учений международного уровня. В частности, в октябре прошлого года прошли международные авиационные учения Clear Sky-2018, в которых были привлечены воздушные силы стран-участников НАТО.

      Теги: Новости политики Новости Украины Операция Объединенных сил Оружие Война Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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