В скольких международных учениях примут участие украинские военные в 2019 году

В 2019 году Вооруженные силы Украины примут участие в 26 международных учениях. Из которых 20 пройдут за границей, и еще 6 – на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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По словам первого заместителя начальника ГУ подготовки Вооруженных Сил полковника Игоря Подоляна, крупнейшими международными военными учениями станут "Репид Трайдент"(Украина, Яворивский полигон), "Си Бриз"(Украина, Черное море), "Кленовая арка" (Литва), "Риверайн" (Черное море и акватория Дуная), – отметил первый заместитель начальника Главного управления подготовки Вооруженных Сил Украины полковник Игорь Подолян.

Также в этом году в ВСУ планируют провести примерно 250 мероприятий оперативной подготовки и 2 тысячи основных тренировок, которые будут состоять из командно-штабных и тактических учений, а также летно-тактических упражнений. К тому же, в высших военных учебных заведениях собираются провести более 200 мероприятий централизованной подготовки штабов бригад и подразделений.

комадно-штабные учения – форма совместных учений командиров и штабов. КШН обычно проводятся на местности, в отдельных случаях – на картах;

тактические учения – тренировка в выполнении приемов и способов действий, учебно-боевых нормативов;

летно-тактические упражнения – тренировки, которые выполняются с целью оценки качества техники пилотирования, навигации и боевого применения.

К слову, в 2019 году ВСУ сделают акценты на индивидуальной подготовке украинских воинов.

2019 учебный год будет годом "Индивидуальной подготовки", ведь самое важное и наиболее приоритетное — чтобы каждый военнослужащий верил в себя и свое оружие, в совершенстве знал его и умел правильно применять,

– добавил Подолян.

Напомним, что в 2018 году на территории Украины состоялись 5 военных учений международного уровня. В частности, в октябре прошлого года прошли международные авиационные учения Clear Sky-2018, в которых были привлечены воздушные силы стран-участников НАТО.