У скількох міжнародних навчаннях візьмуть участь українські військові у 2019 році

У 2019 році Збройні сили України візьмуть участь у 26 міжнародних навчаннях. З яких 20 відбудуться за кордоном, та ще 6 – на території України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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За словами першогозаступника начальника ГУ підготовки Збройних Сил полковника Ігора Подоляна, найбільшими міжнародними військовими навчаннями стануть "Репід Трайдент"(Україна, Яворівський полігон), "Сі Бриз"(Україна, Чорне море), "Кленова арка" (Литва), "Ріверайн" (Чорне море та акваторія Дунаю), – зазначив перший заступник начальника Головного управління підготовки Збройних Сил України полковник Ігор Подолян.

Також цього року у ЗСУ планують провести приблизно 250 заходів оперативної підготовки та 2 тисячі основних тренувань, які будуть складатися із командно-штабних та тактичних навчань, а також льотно-тактичних вправ. До того ж, у вищих військових навчальних закладах збираються провести понад 200 заходів централізованої підготовки штабів бригад і підрозділів.

комадно-штабні навчання – це форма спільного навчання командирів і штабів. КШН зазвичай проводяться на місцевості, в окремих випадках – на картах;

тактичні навчання – тренування у виконанні прийомів та способів дій, навчально-бойових нормативів;

льотно-тактичні вправи – тренування, які виконуються з метою оцінки якості техніки пілотування, навігації та бойового застосування.

До слова, у 2019 році ЗСУ закцентують увагу на індивідуальній підготовці українських вояків.

2019 навчальний рік буде роком "Індивідуальної підготовки", адже найважливіше й найбільш пріоритетне — щоб кожен військовослужбовець вірив в себе та свою зброю, досконало її знав та вмів правильно застосовувати,

– додав Подолян.

Нагадаємо, що у 2018 році на території України відбулося 5 військових навчань міжнародного рівня. Зокрема, у жовтні минулого року пройшли міжнародні авіаційні навчання Clear Sky-2018, у яких були залучені повітряні сили країн-учасників НАТО.