Скільки зброї та техніки отримали ЗСУ з початку війни на Донбасі: дані Порошенка

За останні 5 років, від початку російської агресії на території України, Збройні сили отримали близько 26 тисяч одиниць зброї та військової техніки.

Про це повідомив Президент Петро Порошенко у своєму Facebook.

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За останні 5 років ми не просто відродили наші Збройні Сили, а перетворили їх на одну з найбільш ефективних армій у Європі,

– зазначив він.

Глава держави зауважив, що українські військові мають високий бойовий дух, а для захисту країни використовують потужне, сучасне озброєння.

"Близько 26 тисяч одиниць зброї та військової техніки отримала наша армія від Державного концерну "Укроборонпром" за весь час військової російської агресії проти України. І ми продовжуватимемо посилювати бойові спроможності українського війська, аби захистити нашу державу", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко розповів, що державна компанія "Укрспецекспорт" і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю для української армії ударних безпілотників Bayraktar TB2. За його словами, це сучасні безпілотники, що відповідають вимогам НАТО.