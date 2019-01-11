Як зміцнилась українська армія після початку агресії Кремля: заява Порошенка

Конкурентну українську армію було створено у надзвичайно короткі терміни, і сьогодні вона є здатною конкурувати з військом країни-агресора, яке значно її перевищує за чисельністю.

Про це заявив український президент Петро Порошенко під час спілкування з жителями Здолбунова, передає Укрінформ.

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Як підкреслив гарант, українська армія є здатною гідно протистояти ворогу, який є у рази чисельнішим.

"Українська армія нарощує свою силу. На потреби охорони та безпеки бюджет виділяє суму, що перевищує 5% ВВП. Ми інвестуємо частину ресурсів у потужності оборонно-промислового комплексу, відновлюємо роботу конструкторських бюро, створюємо нові робочі в оборонно-промисловому комплексі. Щомісяця українське військо отримує десятки, сотні нової та модернізованої зброї, техніки, зокрема літаків і ракет", – зазначив Порошенко.

Також президент пригадав, що українське військо було створено у надзвичайно короткі терміни.

Чотиризіркові американські генерали, генерали інших країн НАТО говорили, що 4-5 років потрібно для створення однієї бригади. Ми за чотири роки створили Збройні сили України. Сьогодні це сотні тисяч належно підготовлених, добре озброєних, забезпечених усім необхідним воїнів з речовим, медичним, харчовим, житловим, бойовим та іншим забезпеченням, воїнів, які нарешті почали виховуватися на українських традиціях,

– зауважив він.

Водночас Порошенко додав, що основу міці сучасного українського війська складають патріотизм, єдність народу та волонтерів, а також добровольці, які голими руками готовими були боронити державу.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко розповідав, як ракетні-комплекси "Джавелін", які США направили до України весною, вплинули на настрої російських окупаційних військ на Донбасі.