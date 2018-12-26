Яке озброєння отримає Україна у 2019 році: оприлюднено деталі Держоборонзамовлення

Президент України Петро Порошенко оголосив, що 26 грудня Рада національної безпеки та оборони має розглянути питання державного оборонного замовлення на 2019 рік. Крім того, за його словами, планується, що це державний орган його затвердить наступного дня – 27 грудня.

Про це український лідер заявив під час засідання РНБО, на якому обговорювалося питання продовження воєнного стану в Україні.

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Як підкреслив він, за підсумками виконання державного оборонного замовлення на 2018 рік, до Збройних сил України було поставлено майже 3 тисячі зразків озброєння та військової техніки.

У 2019 році Україна планує завершити низку пріоритетних напрямків зі створення ракетного та реактивного озброєння. Перш за все, це стосується ракет, створених за проектом "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження. Мовиться про початок їх серійного виробництва та постачання до ЗСУ. Також хочу наголосити, що наступному році ми завершимо розробку та розпочнемо державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських цілей за проектом "Нептун,

– зазначив Порошенко.

За його словами, у перспективі це допоможе збільшити потенціал Військово-Морських Сил Збройних Сил України, а також забезпечити охорону морських рубежів південного кордону України.

"На є чим зустріти у разі агресії з моря", – переконує президент.

Крім того, він зауважив, що фінансові витрати на ці розробки є значно меншими, а ніж у іноземних аналогів.

"Україна завершує створення низки новітніх вітчизняних зразків озброєння, які було розроблено вже за стандартами НАТО. Як, до прикладу, самохідна гаубиця "Богдана" та артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів до неї, керовані боєприпаси "Квітник", двохкаліберний міномет, безпілотний розвідувально -ударний комплекс "Сокіл", переносний зенітно-ракетний комплекс "Колібрі", засоби розвідки та дуже важливі для нас зараз комплекси управління артилерії", – наголосив Порошенко.

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Також він оприлюднив плани що закупівлі озброєння.

Для Сухопутних військ за планом плануємо закупити 6 тисяч зразків озброєння – це міномети, переносні ЗРК, снайперське озброєння, боєприпаси, приціли нічного бачення, тепловізори, гранатомети, ракети. Крім того, буде закуплено понад 1 тисячу бронетранспортерів, бойових машин піхоти, бронеавтомобілів, санітарних машин. Водночас українські Повітряні сили отримають десятки модернізованих літаків, вертольотів і безпілотних авіаційних комплексів. А для флоту буде закладено ракетний катер "Лань", закуплено малі артилерійські катери, десантні катери. Загалом Збройні сили України отримають 10 тисяч одиниць сучасних засобів зв'язку, десятки зразків засобів радіоелектронної боротьби, топографічної техніки. І є ще багато чого, про що ми поки говорити не можемо, але це увійде у державне оборонне замовлення,

– резюмував український гарант.

Нагадаємо, 12 грудня поблизу окупованого Донбасу відбулися військові навчання із використанням зенітно-ракетних комплексів С-300. Так, українські воїни, зокрема, вдосконалювали навички для повного контролю повітряного простору, а також провели пошук, розпізнавання та захоплення контрольних цілей з супроводом, а потім іхнє умовне знищення.