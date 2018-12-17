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      "Укроборонпром" готовий приступити до випробувань снаряду "Квітник"

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      Снаряд "Квітник"
      Снаряд "Квітник" / "Укроборонпром"

      Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Прогрес", що входить до складу держкомплексу "Укроборонпром", завершило роботи над модернізацією та повним імпортозаміщенням російських компонентів високоточного 152-міліметрового снаряду "Квітник".

      Про це повідомили на сайті державного концерну "Укроборонпром".

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      Ніжинське підприємство, яке є провідним розробником високоточних снарядів, готове до випробувань та серійного виробництва цієї високотехнологічної зброї, яка повністю відповідає концепції сучасної війни за стандартами НАТО,
      – йдеться у повідомленні.

      Зазначається, що завдяки технології лазерного наведення снаряд може знищувати найзахищеніші цілі, наприклад, командні пункти, вузли зв‘язку, мости, переправи, опорні пункти та інше. Досягається тотальна перевага у контрбатарейній боротьбі, коли ворожа артилерія ліквідується без шансу на отримання удару у відповідь.

      Завдяки лазерному наведенню можливо знищувати навіть рухомі цілі, наприклад, бронетехніку, як на марші, так і у бойових порядках. Окрім того, використання "розумної" зброї дозволяє завдавати точні удари по противнику, який прикривається цивільними об‘єктами,
      – інформує прес-служба "Укроборонпрому".

      Квітник, Укроборонпром, снаряд
      Снаряд "Квітник" створено без Російських компонентів

      У прес-службі також повідомляють, що впродовж кількох років модернізації та впровадження нових технологій вдалось перейти до цифрової системи управління, збільшити вогневу потужність "Квітника" та підвищити його надійність. Фактично, системи снаряду були повністю переконструйовані.

      Дивіться відео: "Квітник" – знищити першим пострілом

       

      Що відомо про снаряд "Квітник"?Це високоточний 152-міліметровий снаряд, який на відстані до 20 кілометрів влучає у ціль з похибкою у лічені сантиметри.

      Високоточний "Квітник" був прийнятий на озброєння Збройних Сил України ще у 2012 році, проте з того часу замовлень на нього не було. З 2014 постало питання необхідності заміни російських комплектуючих, яких у снаряді було понад 40 відсотків.

      Внаслідок модернізації "Квітник" отримав нову, у рази меншу, головку наведення, яка є однією з найбільш складних частин високоточного снаряду.

      Під час пострілу всі системи снаряду, в тому числі оптика, електроніка, виконавчі пристрої точної механіки, повинні витримати перевантаження у 10 000 g (коли 100 грамів перетворюється у тонну). Попри такі екстремальні характеристики електроніка повинна працювати та забезпечувати керованість снаряду.

      Теги: Новини України Зброя Укроборонпром
      Джерело: 24 Канал
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