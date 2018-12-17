18:53
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      "Укроборонпром" готов приступить к испытаниям снаряда "Цветник"

      215 Читати новину українською
      Снаряд "Цветник"
      Снаряд "Цветник" / "Укроборонпром"

      Государственное предприятие "Научно-производственный комплекс "Прогресс", входящий в состав госкомплекса "Укроборонпром", завершило работы над модернизацией и полным импортозамещением российских компонентов высокоточного 152-миллиметрового снаряда "Цветник".

      Об этом сообщили на сайте государственного концерна "Укроборонпром".

      Читайте также: СБУ и НАБУ расследуют многомиллионные махинации на заводе "Укроборонпрома"

      Нежинское предприятие, которое является ведущим разработчиком высокоточных снарядов, готово к испытаниям и серийному производству этого высокотехнологичного оружия, которое полностью соответствует концепции современной войны по стандартам НАТО,
      – говорится в сообщении.

      Отмечается, что благодаря технологии лазерного наведения снаряд может уничтожать самые защищенные цели, например, командные пункты, узлы связи, мосты, переправы, опорные пункты и прочее. Достигается тотальное преимущество в контрбатарейной борьбе, когда вражеская артиллерия ликвидируется без шанса на получение ответного удара.

      Благодаря лазерному наведению возможно уничтожать даже движущиеся цели, например, бронетехнику, как на марше, так и в боевых порядках. Кроме того, использование "умного" оружия позволяет наносить точные удары по противнику, который прикрывается гражданскими объектами,
      – информирует пресс-служба "Укроборонпрома".

      Квітник, Укроборонпром, снаряд
      Снаряд "Цветник" создан без российских компонентов

      В пресс-службе также сообщают, что на протяжении нескольких лет модернизации и внедрения новых технологий удалось перейти к цифровой системе управления, увеличить огневую мощь "Цветника" и повысить его надежность. Фактически, системы снаряда были полностью переконструированы.

      Смотрите видео: "Цветник" – уничтожить первым выстрелом

       

      Что известно о снаряде "Цветник"?Это высокоточный 152-миллиметровый снаряд, который на расстоянии до 20 километров попадает в цель с погрешностью в сантиметры.

      Высокоточный "Цветник" был принят на вооружение Вооруженных Сил Украины еще в 2012 году, однако с того времени заказов на него не было. С 2014 встал вопрос о необходимости замены российских комплектующих, которых в снаряде было более 40 процентов.

      В результате модернизации "Цветник" получил новую, в разы меньшую, головку наведения, которая является одной из наиболее сложных частей высокоточного снаряда. Во время выстрела все системы снаряда, в том числе оптика, электроника, исполнительные устройства точной механики, должны выдержать перегрузку в 10 000 g (когда 100 граммов превращается в тонну). Несмотря на такие экстремальные характеристики электроника должна работать и обеспечивать управляемость снаряда.

      Теги: Новости Украины Оружие Укроборонпром
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Стихийные бедствия, потрясшие мир в 2018 году: сокрушительные пожары, землетрясения, наводнения
      сегодня , 18:01 Стихийные бедствия, потрясшие мир в 2018 году: сокрушительные пожары, землетрясения, наводнения
      Наталя Боднар 35
      Що таке посттравматичний стресовий розлад та кого він може торкнутися
      сегодня , 17:30 Що таке посттравматичний стресовий розлад та кого він може торкнутися
      Леонід Остальцев 46
      "Північний потік-2" розколює Європу і вже збурив спротив у Німеччині
      сегодня , 17:06 "Північний потік-2" розколює Європу і вже збурив спротив у Німеччині
      Борис Немировський 2839
      Зразкова класична схема: про "шахрайську приХватизацію "Центренерго" кланом Порошенка"
      сегодня , 16:03 Зразкова класична схема: про "шахрайську приХватизацію "Центренерго" кланом Порошенка"
      Сергій Лещенко 236
      Новый год в Киеве: какие улицы перекроют на праздники – детальная карта
      сегодня , 16:00 Новый год в Киеве: какие улицы перекроют на праздники – детальная карта
      92
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук