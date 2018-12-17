"Укроборонпром" готов приступить к испытаниям снаряда "Цветник"

Государственное предприятие "Научно-производственный комплекс "Прогресс", входящий в состав госкомплекса "Укроборонпром", завершило работы над модернизацией и полным импортозамещением российских компонентов высокоточного 152-миллиметрового снаряда "Цветник".

Об этом сообщили на сайте государственного концерна "Укроборонпром".

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Нежинское предприятие, которое является ведущим разработчиком высокоточных снарядов, готово к испытаниям и серийному производству этого высокотехнологичного оружия, которое полностью соответствует концепции современной войны по стандартам НАТО,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря технологии лазерного наведения снаряд может уничтожать самые защищенные цели, например, командные пункты, узлы связи, мосты, переправы, опорные пункты и прочее. Достигается тотальное преимущество в контрбатарейной борьбе, когда вражеская артиллерия ликвидируется без шанса на получение ответного удара.

Благодаря лазерному наведению возможно уничтожать даже движущиеся цели, например, бронетехнику, как на марше, так и в боевых порядках. Кроме того, использование "умного" оружия позволяет наносить точные удары по противнику, который прикрывается гражданскими объектами,

– информирует пресс-служба "Укроборонпрома".



Снаряд "Цветник" создан без российских компонентов

В пресс-службе также сообщают, что на протяжении нескольких лет модернизации и внедрения новых технологий удалось перейти к цифровой системе управления, увеличить огневую мощь "Цветника" и повысить его надежность. Фактически, системы снаряда были полностью переконструированы.

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Что известно о снаряде "Цветник"?Это высокоточный 152-миллиметровый снаряд, который на расстоянии до 20 километров попадает в цель с погрешностью в сантиметры.



Высокоточный "Цветник" был принят на вооружение Вооруженных Сил Украины еще в 2012 году, однако с того времени заказов на него не было. С 2014 встал вопрос о необходимости замены российских комплектующих, которых в снаряде было более 40 процентов.



В результате модернизации "Цветник" получил новую, в разы меньшую, головку наведения, которая является одной из наиболее сложных частей высокоточного снаряда. Во время выстрела все системы снаряда, в том числе оптика, электроника, исполнительные устройства точной механики, должны выдержать перегрузку в 10 000 g (когда 100 граммов превращается в тонну). Несмотря на такие экстремальные характеристики электроника должна работать и обеспечивать управляемость снаряда.