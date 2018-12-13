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      Українські військові вчились охороняти небо ракетними комплексами: вражаюче відео

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      Ракетники ЗСУ охороняли небо на Донбасі за допомогою С-300
      Ракетники ЗСУ охороняли небо на Донбасі за допомогою С-300 / Фото з відкритих джерел

      У середу, 12 грудня, у прифронтовій смузі українські ракетники вчились контролювати повітряний простір. Там відбулися навчання із використанням зенітно-ракетних комплексів С-300.

      Відповідне відео штаб ООС опублікував у Facebook.

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      Українські військові вдосконалювали навички для повного контролю повітряного простору. При цьому бійці провели пошук, розпізнавання і захоплення контрольних цілей з супроводом, а потім іхнє умовне знищення.

      В якості авіації противника використали штурмовиків Повітряних сил ЗСУ. Командири кажуть, що особовий склад у цілому ефективно виконав завдання.

      Нагадаємо, що 3 грудня в Україні розпочалися військові збори резервістів. Загальної мобілізації не буде, а всі, кого покликали на збори, до свят повернуться додому.

      Що таке С-300?С-300 – радянська зенітно ракетна система середнього радіусу дії. Серійне виробництво системи розпочали в 1975 році. Це сімейство зенітних ракетних систем здатне вражати різні цілі на  межових висотах. Окрім того, ракета працює із дальностями від декількох кілометрів до 150, 200, 300 кілометрів. Це залежить від типу застосовуваних елементів сімейства "С-300" і, зокрема, ракет-перехоплювачів.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Зброя Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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