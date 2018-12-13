Украинские военные учились охранять небо ракетными комплексами: впечатляющее видео

В среду, 12 декабря, в прифронтовой полосе украинские ракетчики учились контролировать воздушное пространство. Там прошли учения с использованием зенитно-ракетных комплексов С-300.

Соответствующее видео штаб ООС опубликовал в Facebook.

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Украинские военные усовершенствовали навыки для полного контроля воздушного пространства. При этом бойцы провели поиск, распознавание и захват контрольных целей с сопровождением, а потом их условное уничтожение.

В качестве авиации противника использовали штурмовиков Воздушных сил ВСУ. Командиры говорят, что личный состав в целом эффективно выполнил задание.

Напомним, что 3 декабря в Украине начались военные сборы резервистов. Всеобщей мобилизации не будет, а все, кого позвали на сборы, к праздникам вернутся домой.

Что такое С-300?

С-300 – советская зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Серийное производство системы начали в 1975 году. Это семейство зенитных ракетных систем способно поражать различные цели на предельных высотах. Кроме того, ракета работает с дальностями от нескольких километров до 150, 200, 300 километров. Это зависит от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков.