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      Украинские военные учились охранять небо ракетными комплексами: впечатляющее видео

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      Ракетчики ВСУ охраняли небо на Донбассе с помощью С-300
      Ракетчики ВСУ охраняли небо на Донбассе с помощью С-300 / Фото из открытых источников

      В среду, 12 декабря, в прифронтовой полосе украинские ракетчики учились контролировать воздушное пространство. Там прошли учения с использованием зенитно-ракетных комплексов С-300.

      Соответствующее видео штаб ООС опубликовал в Facebook.

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      Украинские военные усовершенствовали навыки для полного контроля воздушного пространства. При этом бойцы провели поиск, распознавание и захват контрольных целей с сопровождением, а потом их условное уничтожение.

      В качестве авиации противника использовали штурмовиков Воздушных сил ВСУ. Командиры говорят, что личный состав в целом эффективно выполнил задание.

      Напомним, что 3 декабря в Украине начались военные сборы резервистов. Всеобщей мобилизации не будет, а все, кого позвали на сборы, к праздникам вернутся домой.

      Что такое С-300?
      С-300 – советская зенитная ракетная система среднего радиуса действия. Серийное производство системы начали в 1975 году. Это семейство зенитных ракетных систем способно поражать различные цели на предельных высотах. Кроме того, ракета работает с дальностями от нескольких километров до 150, 200, 300 километров. Это зависит от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Оружие
      Источник: 24 Канал
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