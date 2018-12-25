Окупанти стягнули на окуповану Луганщину потужну зброю: деталі

Російські окупаційні війська розмістили поблизу Хрустального Луганської області понад 20 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град". Такі дії проросійських бойовиків демонструють зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

Читайте також: На Донбасі активізувались бойовики: є поранені серед українських військових

22 грудня цього року, БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії зафіксував неподалік від Хрустального (колишній Красний Луч) 22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 міліметрів),

– йдеться в повідомленні.

За словами українських військових, російські окупаційні війська нехтують місцями зберігання озброєння за межами ліній відведення.

"Такі зухвалі дії російсько-окупаційних військ вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, про відверте нехтування взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту на Донбасі", – наголосили у штабі.