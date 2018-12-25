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      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      На Донбасі активізувались бойовики: є поранені серед українських військових

      34 Читать новость на русском
      Бойовики били з мінометів і гранатометів, 3 поранених українських військових
      Бойовики били з мінометів і гранатометів, 3 поранених українських військових / Фото з відкритих джерел

      Минулої доби, 24 грудня, бойовики 20 разів обстрілювали українські позиції, 7 разів застосувавши заборонене озброєння. Через обстріли 3 українських військових отримали поранення.

      Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил у Facebook.

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      Так, бойовики з мінометів калібру 120 та 82 міліметрів обстріляли позиції ОС в районі Кримського та селища Піски, а із мінометів калібру 82 міліметрів населений пункт Кряківка на Луганському напрямку, селище Луганське та селище Гнутове.

      Опорні пункти українських військ обстрілювались із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі в районі селища Кримського, Новоолександрівки, селищ Кам'янка, Піски, Тарамчук, Луганське, Південного, а також поблизу Чермалика, Гнутового та Водяного.

      Для придушення вогневих провокацій противника підрозділи, що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби,
      – підкреслили у штабі.

      За даними розвідки, 24 грудня вдалось знищити одного окупанта та ще 6 поранити.

       

      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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