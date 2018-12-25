На Донбасі активізувались бойовики: є поранені серед українських військових

Минулої доби, 24 грудня, бойовики 20 разів обстрілювали українські позиції, 7 разів застосувавши заборонене озброєння. Через обстріли 3 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил у Facebook.

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Так, бойовики з мінометів калібру 120 та 82 міліметрів обстріляли позиції ОС в районі Кримського та селища Піски, а із мінометів калібру 82 міліметрів населений пункт Кряківка на Луганському напрямку, селище Луганське та селище Гнутове.

Опорні пункти українських військ обстрілювались із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі в районі селища Кримського, Новоолександрівки, селищ Кам'янка, Піски, Тарамчук, Луганське, Південного, а також поблизу Чермалика, Гнутового та Водяного.

Для придушення вогневих провокацій противника підрозділи, що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби,

– підкреслили у штабі.

За даними розвідки, 24 грудня вдалось знищити одного окупанта та ще 6 поранити.