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      На Донбассе активизировались боевики: есть раненые среди украинских военных

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      Боевики били из минометов и гранатометов, 3 раненых украинских военных
      Боевики били из минометов и гранатометов, 3 раненых украинских военных / Фото из открытых источников

      За прошедшие сутки, 24 декабря боевики 20 раз обстреливали украинские позиции, 7 раз применив запрещенное вооружение. Из-за обстрелов 3 украинских военных получили ранения.

      Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

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      Так, боевики из минометов калибра 120 и 82 миллиметров обстреляли позиции ОС в районе Крымского и поселка Пески, а из минометов калибра 82 миллиметров населенный пункт Кряковка на Луганском направлении в поселке Луганское и поселок Гнутове.

      Опорные пункты украинских войск обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Крымского, Новоалександровки, поселков Каменка, Пески, Тарамчук, Луганское, Южного, а также вблизи Чермалика, Гнутово и Водяного.

      Для подавления огневых провокаций противника обороняющиеся подразделения применяли очередные огневые средства,
      – подчеркнули в штабе.

      По данным разведки, 24 декабря удалось уничтожить одного оккупанта и еще 6 ранить.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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