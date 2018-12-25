На Донбассе активизировались боевики: есть раненые среди украинских военных

За прошедшие сутки, 24 декабря боевики 20 раз обстреливали украинские позиции, 7 раз применив запрещенное вооружение. Из-за обстрелов 3 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

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Так, боевики из минометов калибра 120 и 82 миллиметров обстреляли позиции ОС в районе Крымского и поселка Пески, а из минометов калибра 82 миллиметров населенный пункт Кряковка на Луганском направлении в поселке Луганское и поселок Гнутове.

Опорные пункты украинских войск обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Крымского, Новоалександровки, поселков Каменка, Пески, Тарамчук, Луганское, Южного, а также вблизи Чермалика, Гнутово и Водяного.

Для подавления огневых провокаций противника обороняющиеся подразделения применяли очередные огневые средства,

– подчеркнули в штабе.

По данным разведки, 24 декабря удалось уничтожить одного оккупанта и еще 6 ранить.