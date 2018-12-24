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      Враги окопались, как к мировой войне, – бойцы ВСУ о ситуации на передовой

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      В течение 23 декабря ни один украинский военный не пострадал, хотя пророссийские наемники таки открывали огонь в сторону наших защитников. В частности, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов били в районе поселка Пески на Донецком направлении, а также в окрестностях оккупированной Горловки.

      Фронтовая зона встречает стрельбой. До позиций нужно добираться только по траншеям, высовываться нельзя.

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      Там, под Горловкой, до врага считанные метры: слышно, как издалека российско–террористические войска разговаривают в своих окопах. Поэтому украинским бойцам нельзя терять бдительность и в любой момент нужно быть готовыми дать отпор.

      Если потерять осторожность хоть на несколько секунд, то может и диверсионно-разведывательная группа пройти, могут взорвать. Мы слышим, как они говорят, как они передвигаются, как они что-то строят, копают,
      – рассказал военнослужащий Богдан.

      Бойцы добавляют, что в "зеленое время" года ни они, ни террористы времени не теряли: копали свежие траншеи, насыпали брустверы и укрепляли блиндажи.

      Очень там накопано. Мы ведем наблюдения. Раньше было не так заметно. А теперь, зимой, очень хорошо видно все с наших беспилотников. Враги там окопались, как к Четвертой мировой,
      – отметил военный Александр.

      Мировая война, по словам ребят, не наступает только из-за близости между нашими и вражескими позициями. Ведь расстояния – маленькие, поэтому есть большая вероятность того, что враги попадет по своим.

      Війна на Донбасі
      Война на Донбассе

      Там, где не может работать артиллерия, есть где разгуляться со стрелковым вооружением: самые опасные – снайперы. Между прострелами военные регулярно слышат движение техники, которая по минским договоренностями должна быть по крайней мере в 30 километрах от линии фронта.

      Війна на ДонбасіУкраинские военные готовятся к ночи

      Пока же день и стреляют мало, у наших защитников есть время подготовиться к ночи – тихой она уже точно не будет.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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