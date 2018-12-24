Вороги вкопані, як до світової війни, – бійці ЗСУ про ситуацію на передовій

Впродовж 23 грудня жоден український військовий не постраждав, хоча проросійські найманці таки відкривали вогонь в бік наших захисників. Зокрема, з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів били в районі селища Піски на Донецькому напрямку, а також на околицях окупованої Горлівки.

Фронтова зона зустрічає стріляниною. До позицій потрібно діставатись лише траншеями, висовуватися не можна.

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Там, під Горлівкою, до ворога лічені метри: чутно, як здалеку російсько-терористичні війська розмовляють у своїх окопах. Тож українським бійцям не можна втрачати пильність й у будь-який момент потрібно бути готовими дати відсіч.

Якщо втратити обачність хоч на кілька секунд, то може й диверсійно-розвідувальна група пройти, можуть підірвати. Ми чуємо, як вони говорять, як вони пересуваються, як вони щось будують, копають,

– розповів військовослужбовець Богдан.

Бійці додають, що у зелену пору року ні вони, ні терористи часу не гаяли: копали свіжі траншеї, насипали бруствери та укріплювали бліндажі.

Дуже там накопано. Ми ведемо спостереження. Раніше було не так помітно. А тепер, взимку, дуже гарно видно все з наших безпілотників. Вороги там вкопані, як до Четвертої світової,

– зазначив військовий Олександр.

Світова війна, за словами хлопців, не настає лише через близькість між нашими та ворожими позиціями. Адже відстані – близькі, тому є велика ймовірність того, що вороги поцілять у своїх.



Війна на Донбасі

Там, де не може працювати артилерія, є де розгулятись зі стрілецьким озброєнням: найнебезпечніші – снайпери. Між прострілами військові регулярно чують рух техніки, яка за Мінськими домовленостями мусила б бути принаймні за 30 кілометрів від лінії фронту.



Українські військові готуються до ночі

Поки ж день і стріляють мало, у наших захисників є час підготуватись до ночі – тихою вона вже точно не буде.