Оккупанты стянули на оккупированную Луганщину мощное оружие: детали

Российские оккупационные войска разместили вблизи Хрустального Луганской области более 20 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Такие действия пророссийских боевиков демонстрируют заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

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22 декабря этого года, БПЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч) 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 миллиметров),

– говорится в сообщении.

По словам украинских военных, российские оккупационные войска пренебрегают местам хранения вооружения за пределами линий отвода.

"Такие дерзкие действия российско-оккупационных войск в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание придерживаться Минских договоренностей, о откровенном пренебрежении взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон и заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе", – отметили в штабе.