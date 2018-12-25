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      Оккупанты стянули на оккупированную Луганщину мощное оружие: детали

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      Оккупанты разместили 22 "Града" на Донбассе
      Оккупанты разместили 22 "Града" на Донбассе / Фото из открытых источников

      Российские оккупационные войска разместили вблизи Хрустального Луганской области более 20 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Такие действия пророссийских боевиков демонстрируют заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе.

      Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

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      22 декабря этого года, БПЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал неподалеку от Хрустального (бывший Красный Луч) 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 миллиметров),
      – говорится в сообщении.

      По словам украинских военных, российские оккупационные войска пренебрегают местам хранения вооружения за пределами линий отвода.

      "Такие дерзкие действия российско-оккупационных войск в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание придерживаться Минских договоренностей, о откровенном пренебрежении взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон и заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе", – отметили в штабе.

       

      Теги: Новости Украины Новости России Операция Объединенных сил Война на Донбассе Оружие
      Источник: 24 канал
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