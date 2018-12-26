Какое вооружение получит Украина в 2019 году: обнародованы детали Гособоронзаказа

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны должен рассмотреть вопрос государственного оборонного заказа на 2019 год. Кроме того, по его словам, планируется, что этот государственный орган его утвердит на следующий день – 27 декабря.

Об этом украинский лидер заявил во время заседания СНБО, на котором обсуждался вопрос продолжения военного положения в Украине.

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Как подчеркнул он, по итогам выполнения государственного оборонного заказа на 2018 год, Вооруженным силам Украины было поставлено почти 3 тысячи образцов вооружения и военной техники.

В 2019 году Украина планирует завершить ряд приоритетных направлений по созданию ракетного и реактивного вооружения. Прежде всего, это касается ракет, созданных по проекту "Ольха" с увеличенной дальностью поражения. Говорится о начале их серийного производства и поставках в ВСУ. Также хочу отметить, что в следующем году мы завершим разработку и начнем государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских целей по проекту "Нептун",

– отметил Порошенко.

По его словам, в перспективе это поможет увеличить потенциал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, а также обеспечить охрану морских рубежей южной границы Украины.

"Есть чем встретить в случае агрессии с моря", – убеждает президент.

Кроме того, он отметил, что финансовые затраты на эти разработки значительно меньше, чем у иностранных аналогов.

"Украина завершает создание ряда новейших отечественных образцов вооружения, которые были разработаны уже по стандартам НАТО. Как, к примеру, самоходная гаубица "Богдана" и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров для нее, управляемые боеприпасы "Цветник", двухкалиберный миномет, беспилотный разведывательно-ударный комплекс "Сокол", переносной зенитно-ракетный комплекс "Колибри", средства разведки и очень важные для нас сейчас комплексы управления артиллерией", – подчеркнул Порошенко.

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Также он обнародовал планы п закупке вооружения.

Для Сухопутных войск по плану планируем закупить 6 тысяч образцов вооружения – это минометы, переносные ЗРК, снайперское вооружение, боеприпасы, прицелы ночного видения, тепловизоры, гранатометы, ракеты. Кроме того, будет закуплено более 1 тысячи бронетранспортеров, боевых машин пехоты, бронеавтомобилей, санитарных машин. В то же время украинские Воздушные силы получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов. А для флота будет заложен ракетный катер "Лань", закуплены малые артиллерийские катеры, десантные катеры. В целом Вооруженные силы Украины получат 10 тысяч единиц современных средств связи, десятки образцов средств радиоэлектронной борьбы, топографической техники. И есть еще много чего, о чем мы пока говорить не можем, но это войдет в государственный оборонный заказ,

– резюмировал украинский гарант.

Напомним, 12 декабря вблизи оккупированного Донбасса состоялись военные учения с использованием зенитно-ракетных комплексов С-300. Так, украинские воины, в частности, совершенствовали навыки для полного контроля воздушного пространства, а также провели поиск, распознавание и захват контрольных целей с сопровождением, а потом их условное уничтожение.