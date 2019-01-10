Як "Джавеліни" зміцнили сили ЗСУ на Донбасі: Порошенко розповів про боягузтво окупантів

Після того, як Збройні сили України були оснащені "Джавелінами", танкісти російських окупаційних військ на Донбасі почали відмовлятися виїжджати на позиції.

Про це розповів Президент України Петро Порошенко у своєму Twitter.

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"Зусилля нашого народу і героїзм армії викликають повагу і розуміння світу. Вони дозволили українській дипломатії зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України і йдеться зараз про дуже широкий спектр підтримки: від санкцій і допомоги підготовки фахівців на багатьох полігонах, як були знову побудовані і аж до постачання такої зброї, як "Джавеліни"", – заявив він.

Окрім того, він зауважив, що російські окупаційні війська на Донбасі добре розуміють загрозу від "Джавелінів", які мають українські військові.

Раніше українські позиції обстрілювалися з танків, але як тільки вони (окупанти, – 24 канал) дізнались, що на озброєння надійшли "Джавеліни", то російські танкісти стали відмовлятися виїжджати на позиції. І це надзвичайно ефективний психологічний ефект від надходження "Джавелінів" до українських Збройних сил,

– наголосив Порошенко.

Також, за словами глави держави, до 2020 року Збройні сили України почнуть діяти за стандартами НАТО.

Зусилля нашого народу, героїзм армії викликають повагу і розуміння світу. Сформована міжнародна коаліція на підтримку України, яка надає нам широкий спектр допомоги: від санкцій щодо РФ до постачання такої зброї, як «Джавеліни». До 2020 року ЗСУ зможуть діяти за стандартами НАТО — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 января 2019 г.

Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що США направили до України партію ПТРК "Джавелін". Вже 22 травня Петро Порошенко повідомив, що Україна вперше провела запуски ракетних комплексів "Джавелін".

Що таке "Джавелін"?Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.