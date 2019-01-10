19:29
10 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шокуючі секрети Путіна. День побєди весь рік
      Вєсті Кремля
      21:17, 9 січня
      Вєсті.UA: Заклики Зеленського. Переконання Авакова
      Вєсті.UA
      21:01, 9 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Як "Джавеліни" зміцнили сили ЗСУ на Донбасі: Порошенко розповів про боягузтво окупантів

      883 Читать новость на русском
      "Джавеліни" зміцнили сили ЗСУ на Донбасі
      "Джавеліни" зміцнили сили ЗСУ на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Після того, як Збройні сили України були оснащені "Джавелінами", танкісти російських окупаційних військ на Донбасі почали відмовлятися виїжджати на позиції.

      Про це розповів Президент України Петро Порошенко у своєму Twitter.

      Читайте також: "Джавеліни" допомогли: яку ще зброю США можуть надати Україні?

      "Зусилля нашого народу і героїзм армії викликають повагу і розуміння світу. Вони дозволили українській дипломатії зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України і йдеться зараз про дуже широкий спектр підтримки: від санкцій і допомоги підготовки фахівців на багатьох полігонах, як були знову побудовані і аж до постачання такої зброї, як "Джавеліни"", – заявив він.

      Окрім того, він зауважив, що російські окупаційні війська на Донбасі добре розуміють загрозу від "Джавелінів", які мають українські військові.

      Раніше українські позиції обстрілювалися з танків, але як тільки вони (окупанти, – 24 канал) дізнались, що на озброєння надійшли "Джавеліни", то російські танкісти стали відмовлятися виїжджати на позиції. І це надзвичайно ефективний психологічний ефект від надходження "Джавелінів" до українських Збройних сил,
      – наголосив Порошенко.

      Також, за словами глави держави, до 2020 року Збройні сили України почнуть діяти за стандартами НАТО. 

       

      Нагадаємо, 30 квітня стало відомо, що США направили до України партію ПТРК "Джавелін". Вже 22 травня Петро Порошенко повідомив, що Україна вперше провела запуски ракетних комплексів "Джавелін".

      Що таке "Джавелін"?Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив-забув" – оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. "Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.

      Теги: Україна – Росія Новини України Війна на Донбасі Новини політики Петро Порошенко Новини Росії Джавелін Зброя
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      сьогодні , 19:01 Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      Інна Жолобович 615
      Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?
      сьогодні , 19:00 Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?
      Артем Овдієнко 142
      Як врятувати життя людини до приїзду швидкої
      сьогодні , 18:01 Як врятувати життя людини до приїзду швидкої
      Ірина Поліщук 1581
      В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      сьогодні , 17:30 В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      Павло Казарін 387
      6 текстів щедрівок для дітей та дорослих українською мовою
      сьогодні , 17:02 6 текстів щедрівок для дітей та дорослих українською мовою
      36862
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Зарплати поліцейських і рятувальників зростуть в Україні: коли та на скільки
       3 листопада 2018 , 16:41
      "Візьми котика додому" – українські актори зворушили благодійним проектом
      28 травня 2017 , 07:32
      "Ти маєш піти, ти мені дістав": Тотті відверто розповів про бійку між ним та Спаллеті
       28 вересня 2018 , 17:13
      Зареєстрована петиція на відміну законів про доступне розмитнення
       12 листопада 2018 , 10:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук