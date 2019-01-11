Как укрепилась украинская армия после начала агрессии Кремля: заявление Порошенко

Нынешняя украинская армия была создана в чрезвычайно короткие сроки, и сегодня она является способной конкурировать с войском страны-агрессора России, что значительно ее превышает по численности.

Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко во время общения с жителями Здолбунова, передает Укринформ .

Читайте также: Какое вооружение получит Украина в 2019 году: обнародованы детали Гособоронзаказа

Как подчеркнул гарант, украинская армия способна достойно противостоять врагу, который в разы более многочислен.

"Украинская армия наращивает свою силу. На нужды охраны и безопасности бюджет выделяет сумму, превышающую 5% ВВП . Мы инвестируем часть ресурсов в мощности оборонно-промышленного комплекса, восстанавливаем работу конструкторских бюро, создаем новые рабочие в оборонно-промышленном комплексе. Ежемесячно украинское войско получает десятки, сотни новой и модернизированной оружия, техники, в частности самолетов и ракет " – отметил Порошенко.

Также президент вспомнил, что украинское войско было создано в чрезвычайно короткие сроки.

Четырехзвездочные американские генералы, генералы других стран НАТО говорили, что 4-5 лет нужно для создания одной бригады. Мы за четыре года создали Вооруженные силы Украины. Сегодня это сотни тысяч должным образом подготовленных, хорошо вооруженных, обеспеченных всем необходимым воинов с вещевым, медицинским, пищевым, жилым, боевым и другим обеспечением, воинов, начали воспитываться на украинских традициях,

– отметил он.

В то же время Порошенко добавил, что основу мощи современного украинского войска составляют патриотизм, единство народа и волонтеров, а также добровольцы, которые голыми руками готовы были защищать государство.

Напомним, ранее Петр Порошенко рассказывал, как ракетные-комплексы "Джавелин", которые США направили в Украину весной, повлияли на настроения российских оккупационных войск на Донбассе.