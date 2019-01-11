06:35
11 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России
      Вєсті Кремля
      21:24, 10 января
      Вести.UA Почему чиновники едят деньги. Сумасшедшая реакция Анны Герман на Томос
      Вєсті.UA
      20:04, 10 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Как укрепилась украинская армия после начала агрессии Кремля: заявление Порошенко

      71 Читати новину українською
      Ежемесячно украинское войско получает сотни нового оружия и техники, – Порошенко
      Ежемесячно украинское войско получает сотни нового оружия и техники, – Порошенко / 24 канал

      Нынешняя украинская армия была создана в чрезвычайно короткие сроки, и сегодня она является способной конкурировать с войском страны-агрессора России, что значительно ее превышает по численности.

      Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко во время общения с жителями Здолбунова, передает Укринформ.

      Читайте также: Какое вооружение получит Украина в 2019 году: обнародованы детали Гособоронзаказа

      Как подчеркнул гарант, украинская армия способна достойно противостоять врагу, который в разы более многочислен.

      "Украинская армия наращивает свою силу. На нужды охраны и безопасности бюджет выделяет сумму, превышающую 5% ВВП. Мы инвестируем часть ресурсов в мощности оборонно-промышленного комплекса, восстанавливаем работу конструкторских бюро, создаем новые рабочие в оборонно-промышленном комплексе. Ежемесячно украинское войско получает десятки, сотни новой и модернизированной оружия, техники, в частности самолетов и ракет" – отметил Порошенко.

      Также президент вспомнил, что украинское войско было создано в чрезвычайно короткие сроки.

      Четырехзвездочные американские генералы, генералы других стран НАТО говорили, что 4-5 лет нужно для создания одной бригады. Мы за четыре года создали Вооруженные силы Украины. Сегодня это сотни тысяч должным образом подготовленных, хорошо вооруженных, обеспеченных всем необходимым воинов с вещевым, медицинским, пищевым, жилым, боевым и другим обеспечением, воинов, начали воспитываться на украинских традициях,
      – отметил он.

      В то же время Порошенко добавил, что основу мощи современного украинского войска составляют патриотизм, единство народа и волонтеров, а также добровольцы, которые голыми руками готовы были защищать государство.

      Напомним, ранее Петр Порошенко рассказывал, как ракетные-комплексы "Джавелин", которые США направили в Украину весной, повлияли на настроения российских оккупационных войск на Донбассе.

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Президент Украины Вооруженные силы Украины Оружие
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 января: официальный глава "Укрзализныци", пропавшего в Карпатах туриста нашли
      10 января , 22:08 Главные новости 10 января: официальный глава "Укрзализныци", пропавшего в Карпатах туриста нашли
      370
      "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      10 января , 22:00 "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      Ukrainer 1169
      Изнасилования в Украине: статистика в инфографике
      10 января , 21:30 Изнасилования в Украине: статистика в инфографике
      508
      Секс и школа: почему важно учить "этому"
      10 января , 20:44 Секс и школа: почему важно учить "этому"
      Яніна Ткачук 239
      Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      10 января , 19:01 Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      Інна Жолобович 206
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Нардеп поделился свежими подробностями о формировании коалиции
       9 апреля 2016 , 23:41
      При определенных условиях Вакарчук или Зеленский могут выйти во второй тур, – Фесенко
       2 августа 2018 , 07:01
      Стоит ли трезвому отказываться от осмотра на опьянение: адвокат
       17 сентября 2018 , 13:12
      Боевой Citroen ZX для ралли Париж-Дакар выставлен на продажу
       17 сентября 2018 , 18:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук