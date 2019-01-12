Для української армії придбають турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2

Державна компанія "Укрспецекспорт" і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю для української армії ударних безпілотників Bayraktar TB2.

Про це у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко.

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Як ми і домовлялися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, підписано угоду про закупівлю для українського війська ударних турецьких дронів Bayraktar TB2. Ці новітні ударні безпілотники оперативно-тактичного рівня, окрім високотехнологічних характеристик, також можуть бути доозброєні сучасним високоточним ракетним озброєнням для знищення бронетехніки, інженерних та фортифікаційних споруд, а також морських цілей,

– мовиться у повідомленні Порошенка.

Він уточнив, що угода між "Укрспецекспортом", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", і Baykar Makina є частиною заходів по розширенню військово-технічного співробітництва між Україною і Туреччиною і "повністю відповідає стратегічному курсу України до Альянсу – його стандартів та відкритого світового ринку озброєння, у який успішно інтегрується український оборонно-промисловий комплекс".

"Продовжуємо переозброювати українську армію сучасними зразками, що відповідають стандартам НАТО!", – резюмував глава держави.