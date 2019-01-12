Для украинской армии купят турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

Государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Об этом в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

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Как мы и договаривались с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписано соглашение о закупке для украинского войска турецких ударных дронов Bayraktar TB2. Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня, кроме высокотехнологических характеристик, также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей,

– говорится в сообщении Порошенко.

Он уточнил, что соглашение между "Укрспецэкспортом", который входит в состав госконцерна "Укроборонпром", и Baykar Makina является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и "полностью отвечает стратегическому курсу Украины в Нато – его стандартов и открытого мирового рынка вооружения, в который успешно интегрируется украинский оборонно-промышленный комплекс".

"Продолжаем перевооружать украинскую армию современными образцами, отвечающими стандартам НАТО!", – резюмировал глава государства.