Покоряется целям Путина: какой шпионский план задумал Трамп

В США ФБР заподозрило в работе на Россию самого президента этой страны – Дональда Трампа. Подозрение это настолько серьезное, что уже два года идет официальное расследование. И, видимо, данных на хозяина Белого дома там навалом – совсем недавно судья продлил следствие еще на полгода.

Американский фронт

Я сейчас постоянно смотрю американское телевидение, читаю их газеты и слушаю радио. Естественно, все только эту тему и обсуждают. И вы знаете, там есть один очень интересный психологический момент. Американцы до сих пор не могут поверить в реальность происходящего. Они привыкли всегда побеждать. Вся их история, национальный миф и даже вся их популярная культура не дают им поверить в то, что злые иностранцы взяли под контроль президента США.

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Даже матерые эксперты, политологи, генералы и журналисты меняются в лице, когда понимают, что Трамп, скорее всего, работает на Москву. Для них это слишком. Мне кажется, даже враги президента тайно надеются, что он ни в чем не виноват. В противном случае по фундаменту их мировоззрения будет нанесен чудовищный удар.

Получится, что Америку победить можно. Причем для этого не нужна армия инопланетян, ядерная война или всемирный апокалипсис. Это можно сделать с помощью одного оранжевого популиста, пары сотен миллионов долларов и – американской демократии.



Владимир Путин и Дональд Трамп

Последнее особенно важно, так как враг научился использовать против США главное преимущество этой страны и ее внутреннюю сущность, то есть – безграничную свободу. До этого она была залогом успеха и процветания США. Сейчас стала инструментом ведения гибридной войны и пропаганды, а также способом засунуть своего человека в Белый дом.

Собственно, в этом и есть суть гибридной войны. Зачем тратить триллионы на армию и флот, зачем рисковать жизнями своих людей, если можно уничтожать противника изнутри? Смотрите, что сейчас делает Трамп. Он подрывает фундаментальные американские институты, такие как Конгресс, Верховный суд, ФБР и ЦРУ. Он постоянно атакует свободные и независимые медиа.

При нем сейчас сразу шесть министерств сидят без начальников, министры не назначены, там сидят исполняющие обязанности. Даже Пентагон, то есть вооруженные силы США уже месяц без министра!

Да о чем тут говорить? Четверть правительства США, включая ФБР, уже месяц не функционирует из-за нехватки финансирования. И отдаленной надежды на возобновления нормальной его работы просто нет. Трамп выводит свою страну из международных альянсов, ссорит ее с союзниками и заводит дружбу с диктаторами. Более того, он уже начал выводить американские войска из ключевых регионов мира, что соответствует стратегическим целям Путина.

Операция поддержки Трампа обошлась Москве очень недорого. Двести-триста миллионов долларов от силы. А потери США только от неработающего правительства – это десятки миллиардов долларов. Гибридная война оказалась намного эффективнее обычной. Поэтому ее методы Москва сейчас применяет и в других местах.

Европейский фронт

Потери Великобритании от Brexit – это уже сейчас десятки миллиардов долларов, хотя выход этой страны из ЕС еще даже не состоялся. Сейчас ситуация в этой истории очень неопределенная – настоящий хаос. Никто точно не знает, состоится ли Brexit, и если состоится, то когда и на каких условиях.

Скорее всего, все там закончится совсем мрачно – вплоть до развала Великобритании, выхода из нее Шотландии и Северной Ирландии. Надо ли уточнять, что это полностью соответствует целям Кремля в Европе? Разумеется, сторонники Brexit в Великобритании дружат с Трампом и европейскими ультраправыми, а также испытывают необъяснимую любовь к Владимиру Путину. Москва их тоже поддерживает.

Гибридная война и тут дала нужные Кремлю результаты. Падение Великобритании – это исполнение давней мечты ватников еще со времен Российской империи. Для достижения нужного результата тут используются те же методы и инструменты, что и в США – свобода, демократия и пропаганда. Brexit стал результатом референдума. Возможный выход Шотландии и Северной Ирландии тоже будет решаться на плебисците. Демократию и ее процедуры используют во вред Лондону.

Не менее интересная история сейчас разворачивается в Германии. Там начали говорить о Dexit. Это Дойче Эксит – немецкий выход. Всем известная уже партия "Альтернатива для Германии" объявила, что будет требовать очень серьезного реформирования ЕС, ликвидации политической составляющей этого Союза.

Они хотят, чтобы Евросоюз занимался только вопросами экономики и торговли. Никаких санкций, никакой единой внешней политики, никаких общих ценностей лидеры "Альтернатива для Германии" не хотят. Конечно же, это ровно то, о чем мечтает Кремль. Если же все эти реформы ЕС проведены не будут, если Союз останется в более или менее своем нынешнем виде, то "Альтернатива для Германии" обещает добиться выхода Германии из Евросоюза. Конечно же, с помощью абсолютно демократического референдума.

Но это еще не все. От "Альтернатива для Германии" на днях тут отпочковалась еще одна партия – "Пробуждение немецких патриотов". Ее лидеры считают "Альтернативу" слишком уж либеральной и мягкой. Об их собственной программе известно немного, но своим символом они избрали василёк.



Тереза Мэй – премьер-министр Великобритании

Внешне невинный цветочек обладает важным смыслом: в 1930 годы он был тайным символом австрийских нацистов. К использованию привычной свастики они перешли после аншлюса в 1938 году, но теплых чувств к васильку не оставили. И вот, как говорится, "смотрите, кто вернулся". Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сегодня допустил возможность распада Евросоюза. По его словам, слишком уж разные ценности, устремления и проблемы у входящих в это объединение стран. Разница у них, например, в отношении к России.

Лидеры нынешнего правительства популистов в Италии не скрывают теплых чувств к Москве и не теряют надежды в скором времени отказаться от санкций в отношении нее. Эта симпатия, конечно же, взаимная! Россия ведет гибридную войну на разных направлениях. Одним из самых опасных мне кажется иранское. Сейчас Дональд Трамп все активнее говорит о возможности нанесения ударов по Ирану. Для Москвы это был бы настоящий подарок.

Цены на нефть в этом случае выросли бы многократно, позволив режиму Путина безбедно существовать еще много лет. Поэтому я всех призываю внимательно следить за тем, что именно американский президент будет говорить об Иране. Ну и последнее. После всего вышесказанного может сложиться обманчивое впечатление, что бороться с Москвой на поле ассиметричной и гибридной войны – это дохлый номер. Но на самом деле, это не так.



Владимир Путин​

США в любой момент могут запретить российским банкам использовать в своих расчетах доллар. Все, больше ничего не нужно. В этом случае экономика Российской федерации, зависимая от экспорта нефти и газа как раз за доллары, схлопнется за несколько месяцев.

Если бы в 2016 году президентом США стал кто либо иной, кроме Дональда Трампа, то, думаю, так и было бы. Но сейчас нам остается надеяться на сотрудников ФБР и Роберта Мюллера, которые уберут действующего президента из Белого дома. Тот, кто придет ему на смену, сумеет наказать Владимира Путина и его режим за слишком серьезное увлечение гибридной войной.