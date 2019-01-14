"Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион

Вполне вероятно, что Дональд Трамп действительно является российским шпионом. И это не только частное мнение: Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США считают точно так же.

Уважаемая газета "Нью-Йорк Таймс" пару дней назад опубликовала абсолютно сенсационную статью. Речь в ней идет о том, что 2017 году сотрудники ФБР начали контрразведывательную операцию в отношении президента своей страны. Они пытались установить, действует ли Дональд Трамп по указаниям из Москвы, или же случайно ведет себя в полном соответствии с интересами Кремля.

Читайте також: Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора

По внутренним правилам ФБР, операцию в отношении высокопоставленного чиновника нельзя начинать без согласия со стороны руководства Министерства юстиции. То есть там, в министерстве, об этом расследовании знали. Важный вопрос: почему вообще начали это расследование? Тут ответ сложный.

В 2013 году Трамп был в Москве, где провел тайную встречу с сотрудниками администрации президента РФ, генералами и олигархами. О чем там шла речь – мы не знаем, но знаем, что вскоре после этого Трамп всерьез стал говорить о своем участии в выборах президента США.

В 2015 году деловой партнер Трампа Феликс Сейтер написал адвокату Трампа Майклу Коэну очень любопытное письмо. В числе прочего там были такие слова: "Наш парнишка может стать президентом США. И мы этому поможем. Я сделаю так, что вся команда Путина займется этим. Я все порешаю".



Феликс Сейтер и "наш парнишка" Дональд Трамп

Тут надо добавить, что Феликс Сейтер до переезда в США был Феликсом Шеферовским. По данным американских газет, у него могут быть серьезные связи с многочисленными мафиози и бандитами в ближайшем окружении российского президента. Шеферовский-Сейтер также обещал Коэну помочь все устроить для строительства "Небоскреба Трампа" в Москве. И вот совсем недавно, кстати, стало известно, что переговоры с россиянами насчет этой стройки шли на протяжении всех праймериз – аж до того момента, когда Трамп стал кандидатом в президенты от "Республиканской партии".

Мы знаем, что во время предвыборной кампании 2016 года в США российские спецслужбы очень активно работали в пользу Трампа. А сам он во время предвыборной кампании публично просил Путина помочь ему найти в почте Хиллари Клинтон пропавшие имейлы с якобы компроматом. Одна деталь: на следующий же день после этой речи кто-то пытался взломать почту Хиллари Клинтон.

Видимо, Путин действительно слушает Трампа.

Читайте також: Аншлюс Белоруси, развал Британии, импичмент Трампу: что ждет Европу, США и Россию в 2019

Как бы то ни было, с российской помощью он все-таки стал хозяином Белого дома. Этого почти никто не ожидал. Я, кстати, был уверен, что он победит. У большинства американцев был настоящий шок, зато в России случился фестиваль. В Госдуме люди поздравляли друг друга, а главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян даже собралась кататься по Москве с американским флагом. Да и сам Путин много раз говорил, что считает Трампа более приемлемым для России человеком, чем Хиллари Клинтон.



Дональд Трамп очень "уважал" Хилари Клинтон

Но с победой Трампа история не закончилась. Тут же стало известно, что огромное число людей из его предвыборного штаба тесно связаны с Россией. Более того, в некоторых случаях эта связь могла быть незаконной. В 2017 году ФБР начало расследование деятельности советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который ездил в Москву и получал деньги от российского правительства за участие в разных мероприятиях там.

И вот тут начинается самое веселое. Президент уже Трамп несколько раз требовал от директора ФБР Джеймса Коми отцепиться от Флинна и закрыть следствие. Коми говорил, что не может этого сделать. Трамп после недолгих колебаний просто уволил Коми, а в интервью журналисту Лестеру Холту честно сознался, что сделал это "из-за всей этой русской истории".

Тут уже многие подумали, что президент заметает следы своего сотрудничества с Россией, а также пытается помешать следствию. Но следы он не особо заметал. После увольнения Коми Трамп позвал к себе в гости в Белый дом посла России в США Сергея Кисляка и путинского министра иностранных дел Сергея Лаврова. О чем именно они там беседовали, мы не знаем, но фотографии говорят сами за себя – им было очень весело, они как будто что-то отмечали.



Лавров, Трамп и Кисляк веселятся, словно что-то отмечают

По данным "Нью-Йорк Таймс", именно тогда шокированные аенты ФБР и начали тайную контрразведывательную операцию в отношении Трампа. Сотрудники поняли, что с президентом явно что-то не так. И взялись за работу. Тут же и Конгресс назначил Роберта Мюллера специальным прокурором по связям Трампа и России.

Мы пока не знаем всего того, что Мюллер и ФБР накопали на хозяина Белого дома. Но кое-какие данные все-таки попали в СМИ. Ну, скажем, сейчас мы знаем, что в 2016 году члены семьи и руководители штаба Трампа точно встречались с российскими адвокатами и шпионами, чтобы получить у них компромат на Клинтон.

Более того, мы знаем, что Путин и Трамп периодически встречаются без свидетелей. Это обычно происходит на больших саммитах, где присутствует много лидеров разных стран. В последний день таких саммитов обязательно есть общий ужин. Туда прессу не пускают.



Встречу Трампа и Путина в Хельсинки помнят все, но были и другие

Точно известно, что Трамп и Путин встречались на таких ужинах, без посторонних, дважды: в Гамбурге в 2017 году и в Буэнос-Айресе в 2018. Кроме того, все помнят их встречу в Хельсинки. Она закончилась тем, что американский президент во всем согласился с российским и выглядел просто позорно.

По данным газеты "Вашингтон Пост", Трамп скрывал даже от сотрудников своей администрации детали личных переговоров с Путиным. После пяти их встреч нет ни одной стенограммы переговоров. Единственный человек, который может хоть что-то рассказать о содержании их беседы – это переводчик с русского, который помогал Трампу.

Демократы в Конгрессе, кстати, уже хотят вызвать этого переводчика на слушания и заставить его рассказать, о чем говорил американский президент с российским. Понимая, чем это может закончиться, Трамп отобрал у своего переводчика все записи и рабочие пометки со встреч с Путиным.

Читайте також: "Просто веселитесь": Трамп – похититель Рождества и Ядерный Путин

Ну и самое важное в этой истории. Из статьи в "Нью-Йорк Таймс" всем стало известно, что в 2017 году ФБР начало расследование. Тут вопросов нет, все понятно. А вот дальше – сложнее. Логика подсказывает такую цепочку: раз эта статья появилась, значит, об этом говорить можно. То есть, расследование закончилось, и закончилось оно ничем. Трамп – не агент Москвы. ОК? Но на самом деле – ничего подобного.



На простой вопрос, требующий "да" или "нет" Трамп отвечал две минуты, и не ответил

Даже автор статьи, Адам Голдман, не знает, закончилось ли следствие. В принципе, оно может еще идти. В этом случае сотрудники Бюро до сих пор собирают материалы о сотрудничестве президента США с Москвой и готовят ему обвинение. Многие тут скажут: "Да быть может, чтобы американский президент был агентом Москвы". И тут я отправлю сомневающихся к самому Дональду Трампу.

Ведущая любимого телеканала президента в шутку спросила его: "Вы работате сейчас или работали в прошлом на Россию, господин президент?". Ответ Трампа растянулся на две минуты. Он обругал Нью-Йорк Таймс, Джеймса Коми и Хиллари Клинтон, рассказал о добыче нефти и о своем величии. Но слово "НЕТ" он так и не произнес.

Делайте выводы сами.