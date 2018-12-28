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      "Просто веселитесь": Трамп – похититель Рождества и Ядерный Путин

      Безумный мир 209 Читать новость на русском

      Рождество в большинстве стран мира уже прошло, но отголоски счастливого праздника все еще продолжают поступать. Главным рождественским героем этого сезона стал, безусловно, президент североамериканских соединенных штатов Дональд Трамп. На этот раз он отклол номер, шокировавший даже самых его верных сторонников.

      Трамп – похититель Рождества

      В США есть милая, славная традиция: президент и его жена перед каждым Рождеством принимают телефонные звонки от детей по всей страны. Дети рассказывают свои мечты, делятся своими радостями и задают вопросы главной чете страны. Для Трампа, который не вылезает в последнее время из скандалов, это был отличный шанс хоть немного подправить репутацию, показать себя добрым и отзывчивым человеком. В конце концов, раньше же он был почти нормальным.

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      Помните, в фильме "Один дома" Трамп даже показал дорогу главному герою фильма – мальчику Кевину. Это тоже было на Рождество, кстати. В общем, все было готово к тому, чтобы президент США явил миру свою светлую и добрую сторону. Разговор с детьми о Рождестве. Что может пойти не так?!

      Оказывается, что может! В разговоре с семилетней девочкой президент США поинтересовался у нее: "Ты что, серьезно веришь в Санта-Клауса?" Собеседница, которую зовут Коллман Ллойд, сказала: "Да, сэр". Трамп продолжил ее троллить: "Ты же понимаешь, что верить в Санта-Клауса в семь лет – это маргинально?"

      Коллман, которая впервые в жизни услышала слово "маргинально", просто ответила "Да, сэр". На этом месте Трамп, наконец, понял, что одолел семилетнего ребенка в словесном поединке и оцепился он нее. Он сказал девочке: "Просто веселись", – и повесил трубку.

      Трамп
      Трамп сказал девочке: "Просто веселись", – и повесил трубку

      Тут у меня несколько вопросов. Во-первых, зачем говорить ребенку, что Санта-Клауса не существует? Во-вторых, зачем это делать накануне Рождества? В-третьих, зачем использовать слово "маргинально" в разговоре с семилетним ребенком?

      Президент показал себя настоящим злым троллем, если не сказать козлом – настоящим похитителем рождества, который к тому же пытается выпендриваться словарным запасом – перед ребенком! Одно тут хорошо – Коллман призналась, что слова президента на нее никак не повлияли. Она все равно верит в Санту.

      В общем, вместо демонстрации доброго Трампа все увидели что-то совершенно противоположное. Я думаю, ужасное настроение президента было вызвано тем, что из-за политического кризиса он был вынужден на Рождество остаться в Вашингтоне. Изначально он планировал отметить праздник в своем имении во Флориде, куда улетела его семья.

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      Трамп даже написал жалостливый твит очень странного содержания: "Совсем один сижу в Белом доме! Бедный я!" Американцы очень удивлись, когда прочитали это. В их национальной культуре публично жаловаться на жизнь считается совсем неприличным.

      Трамп
      Трамп: "Совсем один сижу я в Белом доме! Бедный я!"

      У американцев всегда все ОК. Вы наверняка видели, как киногероя, например, изрешитили из пулемета или вытащили из упавшего небоскреба, к нему подлетает друг или подруга и спрашивает: "Ар ю ОК?" – "У тебя все ОК?" А он, лежа в крови, всякий раз отвечает: "Йес!!!" Подумашь, космическое чудовище ногу откусило – это еще не повод унывать! Такое отношение к жизни у американцев в крови.

      Поэтому жалобливый твит Трампа вызвал серьезные вопросы – все ли с ним в порядке? Тем более, что после этого президент на пару дней куда-то пропал, его никто не видел. В информационном поле он присутствовал лишь в виде все новых странных твитов. Правда, 26 декабря американский президент нашелся – в Ираке!

      Оказывается, он вместе с женой решил после праздников слетать из неприветливого Вашингтона в солнечное Междурчье и навестить солдат и офицеров, уже много лет убивающих плохих иракцев, чтобы спасти хороших. Трампа много раз критиковали за то, что во время своего правления он ни разу так и не слетал к военным в зону конфлита, поэтому он решил восполнить этот пробел. Но он и там наломал дров!

      Трамп
      Трамп решил навестить солдат и офицеров, убивающих плохих иракцев, чтобы спасти хороших

      Во-первых, президент начал раздавать военным и подписывать свои фирменные красные кепки с надписью "Сделаем Америку снова великой". В США политическая агитация в армии запрещена категорически. Трамп же занимался именно этим. Но это, прямо скажем, мелочи. Куда серьезнее другой его номер. Выступая перед военными, президент сказал, что давным-давно никто им не повышал зарплату. Но вот он, Дональд Трамп, решил это исправить и повысить жалование сразу на 10% или даже больше. Неплохо да?

      Наверное, да. Но есть одна маленькая проблема – это неправда. Уже много лет государство ежегодно повышает зарплату американским военным на 2,6% в год. Ни Трамп, ни другие президенты тут ни при чем. Нафига он наврал солдатам – я не понимаю. Они-то точно знают, сколько денег получили.

      В общем, Трамп за пару дней праздника ухитрился расстроить семилетнюю девочку, очень удивить всех сограждан жалобным твиттом и обмануть солдат баснями об их жаловании. Но, если разобраться, это довольно безобидные истории. В России в эти же дни все было намного мрачнее.

      Ядерный Путин

      Пока Трамп валял дурака, Путин угрожал вему миру. Его военные на днях испытали гиперзвуковую ракету "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Это очередная ядерная ракета, способная уничтожить несколько городов средних размеров. Зачем она нужна – я, например, сказать не могу. Видимо, чтобы пугать ею весь мир. Но Путин считает иначе, по его словам, эта ракета – "замечательный подарок всей стране к Новому году".

      Честное слово, я не хочу, чтобы мне дарили ядерные ракеты! Почему нельзя построить телескоп или центр биологических технологий? Да хотя бы просто дорогу одну нормальную построили бы! Почему в России новогодние подарки – это обязательно либо танки, либо атомные ракеты, либо еще какая-то дрянь для убийства людей?

      Но на этом безумия не заканчиваются. Один из местных ученых на Рождество предложил – внимание! – нанести ядерный удар по Исландии и взорвать один из местных вулканов. Цель, вы не поверите – перекрыть пролив между Исландией и Гренландией, чтобы развернуть Гольфстрим и затопить восточное побережье США. Другой вариант – взорвать еще пару вулканов в Атлантическом океане, чтобы развернуть Гольфстрим для затопления Европы.

      Ісландія
      Один из российских ученых на Рождество предложил нанести ядерный удар по Исландии

      Если вы думаете, что это самый бред, то нет. Еще один российский деятель предложил сбросить на Йеллоустоунский супервулкан в США несколько тормоядерных бомб по сто мегатонн каждая. Тут задача еще интереснее – разбудить этот вулкан, чтобы он засыпал пеплом всю Америку.

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      Все эти идеи абсолютно идиотские, но цель у них одна – массовое истребление ни в чем не повинных людей. И тут самое неприятное. Люди, предлагающие и рекламирующие способы массового убийства, не в тюрьме сидят, а занимают важные должности. Константин Сивков, мечтающий о термоядерной бомбардировке Йеллоустоуна, и вовсе заместитель начальника какой-то там ракетной академии и настоящий доктор военных наук.

      Конечно, авторов подобных проектов надо бы не в тюрьмы даже отправлять, а сдать в дурдом на опыты, но в нынешней России это невозможно. Чем более тупым и злым является человек, чем больше он мечтает об убийствах, тем выше его должность.

      Пока россияне мечтают о перекрытии Гольфстрима, им приходится разбираться с последствиями переркрытия реки Буреи в Хабаровском крае. По словам местных властей, там упал огромный метеорит, который вызвал оползень, перекрывший реку. Впрочем, по другим сведениям, никакого метеорита не было, а оползень произошел вследствие естественных причин. Чтобы расчистить русло реки придется использовать около 50 тысяч тонн промышленной взрывчатки. Это – ядерная бомба в 50 килотонн. Я ничего такого не предлагаю – просто интересное совпадение!

      Путін
      Люди, предлагающие способы массового убийства, не в тюрьме сидят, а занимают важные должности

      В 2018 году эта передача будет последней. Следующий год, судя по всему, будет очень тяжелым, сложным и во многом – переломным. Почти наверняка он будет намного хуже и безумнее, чем уходящий. Но при этом он несет много возможностей!

      В общем, я желаю всем нам, чтобы в 2019 году человечество навсегда избавилось от Дональда Трампа, Владимира Путина и других гадких и неприятных правителей. Вот тогда появится надежда, что 2020 год будет намного лучше и веселее!

      Автор: Іван Яковина
      Теги: Новини США Новини Росії Безумный мир Відеоблоги Дональд Трамп Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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