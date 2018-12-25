Почему политическая элита поддержит импичмент и вынесет Трампа из Белого дома

Если вам кажется, что уходящий 2018 год был очень сложными или слишком уж насыщенным событиями, то вы ошибаетесь. Следующий, 2019, обещает быть намного круче. По крайней мере, в США.

Рецепт импичмента

Экономика страны перешла в свободное падение. На фондовом рынке декабрь стал худшим за более чем 30 последних лет – с 1987 года. Даже во время кризиса 2008 года в декабре все было не так плохо, как сейчас.

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Прибавьте к этому экономическую войну против всего мира, начатую Трампом, повышение банковских учетных ставок, а также личную ссору президента с главой Федрезерва (это центральный банк США). На выходе получается, что новый абсолютно чудовищный, экономический кризис, как и Новый год, уже стучится в двери! Мировая экономика летит в какую-то жуткую пропасть. Это стало ясно уже всем.

На днях министр финансов США Стивен Мнучин собрал на экстренное заседание начальников главных банков страны – Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley and Wells Fargo. Главная цель встречи – успокоить их, а дополнительная – успокоиться самому и успокоить население.

Я не знаю, насколько это сработает. Мнучин, как некоторые его коллеги по Администрации Трампа, является жуликом. В Калифорнии лет 10 назад было расследование, и банк, в котором нынешний министр был начальником, был вынужден заплатить 89 миллионов долларов штрафов за махинации с ипотечными страховками.



Министр финансов США Стив Мнучин

Кроме того, внутри самой Администрации Трампа сейчас планируется ряд срочных совещаний экономического блока. Будут искать возможность спасти экономику. Команда невероятно жадных и глупых аферистов под руководством Дональда Трампа должна спасти мир. Как вы думаете, получится у них? Я думаю, что нет.

Дальше. После неожиданного решения Трампа вывести войска из Сирии ушёл в отставку министр обороны Джеймс Мэттис. Он хотел довести все до ума и покинуть свой пост в конце февраля. Но Трамп на него обиделся и выгнал из Пентагона прямо сейчас. С 1 января Мэттим – безработный.

Это означает, что вся ближневосточная политика США утонет в хаосе досрочно, не дожидаясь весны. Кстати, главный специалист Госдепа по Ближнему Востоку вообще и Исламскому государству в частности – Бретт МакГерк – тоже уволился. Он лучше всех понимает, что Трамп помог Ирану и России, фактически "кинув" курдов и Израиль. Сейчас там начнется полный ад, к которому МакГерк не хочет иметь никакого отношения.

Тем временем правительство США частично остановилось. Президент и Конгресс так и не договорились насчет финансирования строительства стены на Мексиканской границе. Демократы не дают денег на эту стену, а Трамп не подписывает бюджет без ее финансирования.

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Как вы думаете, к чему приведет паралич правительства в момент экономического коллапса и внешнеполитического кризиса? Правильно – к ещё более жуткому коллапсу. Кстати, конца и края бюджетному конфликту не видно даже на горизонте. Там всё очень плохо.

Ну и самое веселое. Специальный представитель Конгресса Роберт Мюллер не останавливается. Его следователи очень активно копают под Дональда Трампа и его людей. Ожидается, что уже весной он выпустит свой окончательный доклад, в котором будет полная информация о многочисленных преступлениях действующего президента и членов его семьи.

Все вместе это ведёт к страшному недовольству тех людей, кто привел Трампа к власти. В эту коалицию входят очень богатые и влиятельные бизнесмены, которые дают деньги злобным и циничным консервативным СМИ и политологам, которые, в свою очередь, промывают мозги очень многочисленным и очень бестолковым жителям маленьких городов и сельской местности.

Первые (бизнесмены) ужасно недовольны экономической ситуацией. Они помогали Трампу, чтобы он сделал их ещё более богатыми, а не наоборот. Падение всех фондовых индексов их вообще не устраивает.



Дональд Трамп

Телеканалы правых экстремистов до последнего времени без конца хвалили Трампа. Но сейчас, получив отмашку от спонсоров, они изменили свою позицию и начали ругать президента. И за неспособность построить Мексиканскую стену, и за финансовый кризис, и за тупую внешнюю политику.

Широкие народные массы начинают догадываться, что Трамп их обманул. С его избранием денег у них больше не стало. Сейчас, когда начнется кризис, станет ещё и меньше. Президент не прекратил хаос в Вашингтоне, как обещал, а наоборот, усилил его. Свое главное обещание – стену от иммигрантов – он так и не построил. В общем, популярность Трампа даже среди республиканцев пошла сейчас вниз.

В этих условиях республиканская политическая элита будет действовать. Сейчас сенаторы и конгрессмены ждут, когда Мюллер выступит с обвинительным заключением. После этого они поддержат импичмент и вынесут Трампа из Белого дома. Нынешний вице-президент Майк Пенс помилует предшественника и досидит за него срок – до 2020 года. Ну а дальше будут выборы. Поэтому, Держитесь крепче. Наступающий 2019 год будет очень, очень интересным!

Новогодний Белый дом

Начинается сезон новогодних праздников, которые отмечают почти во всем мире. Насколько мне известно, украинские депутаты весело отгуляли корпоратив и разлетелись отдыхать. Кто – на горнолыжные склоны, кто – на тропические пляжи. И хотя во время военного положения это, типа, запрещено, я могу их понять.

Икра в Куршавеле сама себя не съест. И коктейли на Мальдивах сами себя не выпьют.

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Бывший президент США Барак Обама, надев колпак Санта-Клауса, пришел с мешком подарков в одну из детских больниц в Вашингтоне. Дети и родители, не ожидавшие такого гостя, были растроганы до глубины души, некоторые даже плакали.

Сам Обама сказал, что, как отец двух дочек, понимает, насколько непросто сейчас приходится маленьким пациентам и их родителям. Поэтому он решил уделить им немного внимания "в духе Рождества". Всем, конечно, это очень понравилось.

Тем временем его жена – Мишель Обама – сразила всех наповал, появившись на публике, сверкая, как щука. На ней было желтое шелковое платье, но главное – блестящие, золотистые, обтягивающие ботфорты ценой в четыре тысячи долларов.



Мишель Обама

Я не большой специалист в области моды, но даже мне кажется, что выглядит это очень эффектно. В американском сегменте интернета внешний вид Мишель Обамы стал одной из главных тем для обсуждения. В основном, народ хвалил её за выбор обуви. Причем некоторые восторга не жалели.

Один человек написал: "Хочу, чтобы Мишель Обама дала мне по морде своим сапогом!". Другой призначался: "Простите все, кому придется до конца моей жизни выслушивать восторги по поводу обуви Мишель". Третий даже завещание написал: "Когда я умру, пускай на моем могильном камне вечно будет сиять изображение этих ботфортов".

Сама Обама говорит, что выбирает одежду и обувь таким образом, чтобы рекламировать и поддерживать молодых американских дизайнеров. Кроме того, ей просто нравятся эти сапоги. В общем, довольно разумно. На мой взгляд, оба Обамы большие молодцы.



Барак Обама

Тем временем действующий президент и его жена тоже отличились. Белый дом опубликовал официальное новогоднее фото президентской четы. На мой взгляд, ничего особенного. Меланию Трамп даже можно похвалить за отличную форму.

Однако в США и Европе эта фотография вызвала бурю возмущения. Её назвали абсолютно бесчеловечной, пластиковой, холодно-гламурной и даже "квазидиктаторской". Дело в том, что обычно этот жанр фото предполагает теплые семейные кадры, на которых президент и его семья наряжают елку, сидят у камина, дарят подарки, принимают гостей и так далее.

Но это фото похоже на официальный портрет злодея из фильмов о Джеймсе Бонде и его восточноевропейской подруги, майора КГБ. Критики наехали даже на ёлки на заднем плане. Приведу одну цитату: "Вместо уютного символа зимней радости мы видим дисциплинированных деревянных солдат в парадно-выходной форме, выстроенных в колонны в нацистском стиле".



Дональд и Мелания Трамп

В общем, новогодний Обама и его жена американцам нравятся, а вот нынешняя первая чета Америки – не очень. Если бы только это было самой большой проблемой Дональда Трампа! Но, как вы понимаете, это совсем не так.