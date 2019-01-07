Аншлюс Белоруси, развал Британии, импичмент Трампу: что ждет Европу, США и Россию в 2019

Об окончательном выходе Великобритании из ЕС, последствиях протестов "желтых жилетов" во Франции, смене политических поколений в Германии, выборах в Европарламент, параличк правительства США из-за Дональда Трампа, санкциях против окружения Владимира Путина и еще немного о других формах борьбы за власть в 2019 году.

Европа

Брексит станет самым важным и интересным процессом нового года в Европе. Окончательный выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта. Судя по тому, как сейчас развиваются события в Лондоне, этот выход состоится безо всяких договоренностей с Брюсселем. Он станет "жестким" и максимально болезненным для обеих сторон.

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Британская экономика пойдет на спад, правительство, с высокой вероятностью, падет, будут объявлены новые выборы. Но самое главное: Шотландия и Северная Ирландия, тоже с высокой долей вероятности, объявят о проведении референдумов об отделении от Соединеного Королевства.

В условиях хаотичного и болезенного "жесткого Брексита", бардака в политике и спада в экономике – развал страны будет вполне возможным.



Тереза Мей готовится к "жесткому" и максимально болезненному Брекситу

Во Франции продолжит формироваться антиэлитарное народное движение, показавшее себя во время протеста "желтых жилетов". В политике эти люди хотят больше прямой демократии – максимального использования референдумов. В экономике – большей социальной защищенности и меньшего имущественного расслоения.

Вполе вероятно, что правые и левые популисты постараются изменить свои программы так, чтобы захватить хотя бы часть этого электората. Традиционным политическим же партиям и даже Эммануэлю Макрону с его сравнительно новым движением En Marche! ничего хорошего в электоральном смысле уже не светит.



Эммануэлю Макрону с его En Marche! ничего хорошего в электоральном смысле не светит

В Германии продолжится смена политических поколений. Люди, рожденные в послевоенные годы – то есть поколение Ангелы Меркель – уступают место тем, кто появился на свет в 1970-е и 1980-е годы. Эти люди менее подвержены комплексу вины за преступления своих дедов, они намного более динамичные и современные.

Я думаю, что они станут основным мотором преобразования ЕС из аморфного союза в единое государство – либеральную континентальню империю под немецким управлением из Берлина. Вообще, ЕС только так и может сохранить свое значение в XXI веке, чтобы стать мощным глобальным игроком – наряду с США и Китаем. В противном случае Европа постепенно превратится в огромный музей.

Первое серьезное столкновение между новыми европейскими интеграторами и антиевропейскими популистами случится в мае 2019 года. В ЕС пройдут выборы в Европарламент. Если победят интеграторы, то ЕС получит шанс преобразоваться в серьезную силу, с которой в мире придется всем считаться. Если же победят популисты, то это станет началом деградации и конца Евросоюза.



Поколение Ангелы Меркель уступает место тем, кто менее подвержены комплексу вины

Эммануэль Макрон, кстати, на днях уже заявил, что большинство французов сейчас на референдуме проголосовали бы за выход из ЕС – как и британцы в 2016 году. От такого исхода сейчас спасает только отсутствие референдума.

2019 год просто обязан стать годом серьезного боя всем тем силам, которые выступают против постепенного распада ЕС, иначе этот проект может очень печально закончиться.

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США

В США основным поставщиком новостей останется Дональд Трамп. Требованием выделить пять миллиардов на строительство Стены он загнал себя в ловушку. Его собственные избиратели не простят ему отказа от исполнения этого обещания, а демократы ни за что не дадут ему этих денег. В результате правительство США будет парализовано на неопределенное время.

Вместе с вероятным экономическим спадом, недовольством крупного бизнеса и раздражением элиты внешнеполитическими провалами – это создает почву для начала процедуры импичмента.

Сигналом для его начала должна стать публикация отчета Роберта Мюллера о расследовании связей команды Трампа с РФ. Если такая связь была, а сомневаться в этом уже не приходится, то импичмент поддержат и республиканцы. Вероятнее всего, процесс начнется весной 2019 года. В этом случае в декабре президентом США будет уже Майкл Пенс – нынешний вице-президент страны.



В декабре 2019 президентом США будет уже Майкл Пенс – нынешний вице-президент

Россия

Российское руководство считает проблемы и неудачи других стран своими достижениями. Москва как будто не понимает, что кризис в США по ней ударит даже больнее, чем по самим американцам. Более того, для стран Запада Москва остается удобной "грушей для битья" при возникновении у них внутренних сложностей. В этой связи санкции против окружения Владимира Путина в 2019 году будут значительно усилены, а экономику РФ ожидают поистине жуткие времена.

Москва, готовясь к плохому сценарию, собирается не бороться с коррупцией, а выжимать все возможные соки из населения. Об этом сообщил сам Владимир Путин, когда посоветовал россиянам не надеяться на государство. Все их сбережения должны перейти государству через рост налогов, акцизов, тарифов, штрафов, пенсионного возраста.

Для этого же сокращаются расходы на образование, медицину и социальную сферу. Правительство РФ уверено, что народ все вытерпит, но некоторые проблемы есть уже сейчас: по опросам, уже примерно год более 90% россиян надеются только на себя. Государство они считают источником проблем и расходов, а не благ и денег.



Владимир Путин лично посоветовал россиянам не надеяться на государство

Поскольку режим много лет подряд персонализировал государство в лице Путина, люди начинают видеть именно в нем причину растущей бедности и ухудшения качества своей жизни. Пропаганда, вещающая об Украине и Западе, прекратила работать еще в 2017 году. Каждые новые местные выборы показывают все более глубокое падение рейтингов партии власти и общего доверия населения к руководству страны.

Кроме того, нельзя забывать об эффекте санкций и намечающемся мировом экономическом кризисе. Из-за западных санкций, отсутствия перспектив и быстрого обнищания населения в конце следующего года в России могут начаться народные волнения. И на этот раз в них будут участвовать не городские хипстеры с белыми ленточками, а простые работяги с монтировками. Это будет очень интересный процесс.

Тут надо упомянуть и еще один важный процесс. В конце 2018 года в России громко заговорили об измненении конституции. Ожидается, что к 2020 году демократию там отменят уже окончательно. При этом Путин превратится из президента в какого-то национального лидера – главу государственного совета или типа того. Так он сможет и далее сохранять власть.



Москва жестко выкручивает Минску руки, требуя от Александра Лукашено вассальной клятвы

Есть и еще более экзотический вариант – аншлюс Белоруси. В этом случае Путин может стать руководителем объединенного государства. Уже сейчас Москва жестко выкручивает Минску руки, требуя от него вассальной клятвы и частичного отказа от суверенитета. Если Лукашенко сдастся, то на этом процесс не остановится.

Следующей целью для захвата может стать, например, восточная часть Эстонии или Северный Казахстан. Особенно вероятен второй вариант: Нурсултан Назарбаев уже совсем старый и дряхлый, а преемника у него нет.

Когда он все-таки умрет, в Казахстане наверняка начнется хаос и борьба разных кланов за власть. Путин не упустит такой возможности и попробует отхватить себе богатый нефтью Северный Казахстан, населенный этническими русскими. Во всяком случае, ранее он именно так поступил с Украиной.

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Конечно, все может быть намного лучше и веселее, никаких ужасов не произойдет. Но блог ведь называется "Безумный мир" – поэтому я должен рассматривать самые жуткие варианты.