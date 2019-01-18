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      Экс-адвокат Трампа признался, что платил за рейтинги президента США

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      Экс-адвокат Трампа признался, что платил за фальсификацию онлайн-опросов в пользу президента США
      Экс-адвокат Трампа признался, что платил за фальсификацию онлайн-опросов в пользу президента США / 24 канал

      Экс-адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что заказывал фальсификацию онлайн-опросов для Дональда Трампа в 2014-2015 годах.

      Майкл Коэн в своем Twitter признал, что делал по указанию Трампа и очень жалеет о своих действиях и о том, что доверял человеку, который этого не заслуживал.

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      Ранее в американском издании The Wall Street Journal появилась статья о том, что Коэн заплатил не меньше 12 тысяч долларов для поднятия рейтингов Трампа.

      "В 2014 году Коэн заплатил за фальсификацию опроса о бизнес-лидерах. В 2015-м – о кандидатах в президенты от республиканцев. В обоих случаях Трамп не стал лидером общественного мнения", – пишет The Wall Street Journal.

      Также в статье говорится о том, что сначала экс-адвокат Трампа планировал заплатить за подтасовки фактов 50 тысяч долларов.

        

      Напомним, Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе из-за затянувшегося бюджетного кризиса.

      Теги: Дональд Трамп Новости США Социологическое исследование Новости политики
      Источник: 24 Канал
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