Экс-адвокат Трампа признался, что платил за рейтинги президента США

Экс-адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что заказывал фальсификацию онлайн-опросов для Дональда Трампа в 2014-2015 годах.

Майкл Коэн в своем Twitter признал, что делал по указанию Трампа и очень жалеет о своих действиях и о том, что доверял человеку, который этого не заслуживал.

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Ранее в американском издании The Wall Street Journal появилась статья о том, что Коэн заплатил не меньше 12 тысяч долларов для поднятия рейтингов Трампа.

"В 2014 году Коэн заплатил за фальсификацию опроса о бизнес-лидерах. В 2015-м – о кандидатах в президенты от республиканцев. В обоих случаях Трамп не стал лидером общественного мнения", – пишет The Wall Street Journal.

Также в статье говорится о том, что сначала экс-адвокат Трампа планировал заплатить за подтасовки фактов 50 тысяч долларов.

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump @POTUS. I truly regret my blind loyalty to a man who doesn’t deserve it. — Michael Cohen (@MichaelCohen212) January 17, 2019

Напомним, Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе из-за затянувшегося бюджетного кризиса.