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      "Очень печальный день": Трамп отрицает, что заставлял своего адвоката врать о России

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      Трамп отреагировал на заявления СМИ о лжи относительно связей с Россией
      Трамп отреагировал на заявления СМИ о лжи относительно связей с Россией / 24 канал

      Президент США Дональд Трамп раскритиковал публикацию издания BuzzFeed о якобы наличии неопровержимых доказательств того, что он просил своего экс-адвоката врать Конгрессу о коммуникациях с Москвой.

      Об этом он написал на своей странице в Twitter.

      Читайте также: Работал ли Трамп на Путина: СМИ рассказали о расследовании контрразведки США

      24 канал писал, что издание Buzzfeed со ссылкой на должностных лиц, вовлеченных в расследование возможного сотрудничества Трампа с РФ, заявил про очередную ложь последнего относительно связей с Россией. Авторы утверждают, что Трамп приказал своему уже бывшему адвокату Майклу Коэну соврать Конгрессу касаемо переговоров о строительстве небоскреба Trump Tower в Москве.

      Однако американский лидер напомнил, что издание якобы ранее себя дискредитировало оппозиционными исследованиями.


      Помните, это Buzzfeed распространил "досье", которое совершенно себя дискредитировало, проплаченное мошенницей Хиллари Клинтон и демократами (как оппозиционное исследование), и на котором было основано все российское расследование. Очень печальный день для журналистики, но великий день для нашей страны",
       – написал президент США.

      Напомним, недавно экс-адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что заказывал фальсификацию онлайн-опросов для Дональда Трампа в 2014-2015 годах. Ранее ФБР заподозрило Трампа в работе на Россию. Подозрение это настолько серьезное, что уже два года идет официальное расследование. И, пожалуй, данных на главы Белого дома так много, что недавно судья продлил следствие еще на полгода.

      О каком вмешательства России в выборы идет речь?
      Основанием для так называемого "российского расследования" стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон – кандидата на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года. Разведка США выяснила, что взлом осуществили 2 группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на Дональда Тампа, которое собрал экс-офицер британской разведки Кристофер Стил в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками.

      Теги: Новости России Расследования СМИ Новости США Дональд Трамп Выборы в США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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